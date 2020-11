VÍDEO: veja como agir nas seções de votação evitando os riscos da pandemia

Um vídeo de funcionários da Justiça Eleitoral viralizou nas redes essa sexta-feira (13), dando boas dicas de como o eleitor deve se cuidar - e quais os protocolos devem ser seguidos nos locais de votação, para uma ida às urnas sem os riscos do coronavírus. Veja:

LEIA MAIS:

O passo-a-passo dá dicas básicas, como a necessidade de portar caneta própria, e também orienta como o eleitor pode se movimentar dentro das seções, respeitando o distanciamento, bem como sobre a melhor maneira de apresentar documentação nos locais de votação - sem contato físico.

O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo (15) e o voto é obrigatório no Brasil, apesar da pandemia de covid-19. Apenas em algumas situações a justificativa junto à Justiça Eleitoral é aceita.

Veja como votar com proteção



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) montou um plano de segurança sanitária para as Eleições Municipais 2020. O objetivo é evitar a propagação do novo coronavírus durante a votação. Confira as regras básicas:

- Procure já sair de casa com a máscara;

- Sem a proteção individual da máscara sobre a boca e o nariz,não será permitido o acesso aos locais de votação;

- O eleitor deve levar a sua própria caneta;

- Para evitar aglomerações, o horário de votação foi ampliado: será das 7h às 17h;

- Os eleitores com mais de 60 anos devem votar, preferencialmente, de 7h às 10h, e terão também uma fila exclusiva;

- Deve se manter a distância mínima de um metro entre as pessoas;

- O eleitor não deve levar crianças e acompanhantes;

- Antes de entrar e ao sair da seção, é preciso usar álcool em gel;

- Durante todo o tempo em que estiver na seção, não leve as mãos ao rosto;

- Outra mudança adotada devido à pandemia: nessa eleição haverá uso da biometria.