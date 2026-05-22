VÍDEO: Turista leva tombo no Pará, fica coberta de lama e reação diverte web

A influenciadora Rachel Pena Lima, conhecida nas redes sociais como Nômade Rachel, viralizou após compartilhar um momento inusitado vivido durante uma visita ao município de Afuá, no arquipélago do Marajó, no Pará. A turista caiu em uma valas da cidade e chamou atenção pela forma bem-humorada com que reagiu à situação.

O episódio foi publicado nas redes sociais da influenciadora e rapidamente divertiu internautas. No vídeo, Rachel aparece coberta de lama após o tombo, mas leva tudo na esportiva e transforma o susto em motivo de brincadeira.

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Ao relatar o ocorrido, Rachel contou que caminhava pelas passarelas da cidade quando acabou caindo em uma vala com cerca de um metro de profundidade.

“Eu vim andando nessa greta. Você acredita que eu caí com 1 metro de altura?”, disse a influenciadora aos risos, enquanto mostrava a roupa coberta de lama. “Eu mergulhei no mar de lama e não tinha água, só tinha lama”, comentou.

Apesar do susto, o que mais chamou atenção dos seguidores foi a simpatia da influenciadora ao lidar com o acidente. Nas redes sociais, internautas elogiaram a forma leve como Rachel encarou o episódio.