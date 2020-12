VÍDEO: telhado cede e chuva alaga unidade de saúde em Juruti

Imagens que circularam na internet nesta terça-feira (1) denunciaram o alagamento de uma unidade de saúde de Juruti, no oeste do Pará, pelas chuvas na cidade. O vídeo mostra a água jorrando por luminárias e inundando salas de atendimento, corredores e consultórios médicos e odontológicos. Veja:

Os próprios funcionários registraram a situação. O trabalho com a água da chuva, que descia pelo telhado, exigiu baldes espalhados pela unidade de saúde e funcionários munidos de rodos, para secar o piso em vários compartimentos.

A redação integrada de O Liberal tentou contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Juruti e também com o gabinete da administração municipal, para saber o que levou ao ocorrido, além de pedir detalhes sobre prejuízos e também esclarecer as medidas tomadas contra o problema, mas ainda não obteve resposta. A redação integrada de O Liberal segue apurando. Acompanhe.