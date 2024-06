VÍDEO: Homem fabrica castanha caramelizada com açaí e combinação inusitada chama atenção da web

Um vídeo que viralizou nas redes sociais está aguçando a curiosidade dos internautas paraenses: a receita de castanha de caju caramelizada com açaí. Criada por Wellvys Lima, na cidade de Chorozinho, no Ceará, a fabricação chamou atenção da web pela combinação inusitada.

No vídeo, gravado na fábrica de castanhas do empreendedor, é possível observar o processo de criação da castanha caramelizada com açaí. A amêndoa da castanha do caju é misturada com a polpa do açaí, criando uma massa com farinha que, em seguida, é caramelizada.

O resultado final é uma castanha crocante por fora e macia por dentro, com um sabor doce e levemente adocicado pelo açaí.

Mas a criatividade do cearense não se limita a essa receita. Na fábrica de castanhas, o empreendedor também produz outros sabores, como castanha de caju com nutella e castanha de caju com gergelim. Além disso, ele compartilha sua rotina de fabricação nas redes sociais, mostrando o processo de caramelização das amêndoas, desde a seleção até a etapa final.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)