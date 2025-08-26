Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: corujinha de aplicativo toma açaí e usa gírias paraenses em Belém

Mascote da plataforma de idiomas viraliza ao "turistar" no Pará com muito bom humor e referências locais

Hannah Franco
fonte

Mascote Duo visita Belém, toma açaí e aprende gírias paraenses. (Reprodução/Instagram)

O mascote do Duolingo, a famosa corujinha verde conhecida como "Duo", está conquistando os paraenses e internautas nas redes sociais com uma série de vídeos divertidos gravados em Belém. Nas publicações, feitas nesta terça-feira (26/8), o personagem aparece experimentando açaí, falando gírias locais e passeando pelo Ver-o-Peso.

Em um dos vídeos mais comentados, a mascote brinca com uma frase comum entre quem não gosta de açaí: "Se açaí tem gosto de terra, então eu virei uma minhoca", escreveu o perfil oficial do Duolingo.

Em outro vídeo, Duo aparece usando uma camisa com a bandeira do Pará e mostra que já se sente parte da cultura local. O mascote escreve uma legenda com várias gírias paraenses. "1 semana no Pará: 'deixa de pavulagem', 'tô liso', 'breado', 'égua, me rouba logo', 'mana'."

O mascote também aparece olhando as barracas pra "gastar", segundo a legenda bem-humorada. Nos comentários, internautas celebraram a presença da coruja no Estado. "Simplesmente tem que ficar no Pará! Os melhores momentos da coruja estão sendo aqui 💅", escreveu uma seguidora. "Amo que ele já virou papa xibé 😍", disse outro.

Além do Duo, a mascote roxa Lily, do Duolingo, também foi vista curtindo Belém. Ela apareceu deitada em uma rede armada no Ver-o-Peso, com a legenda: "Ainda bem que trouxe uma rede. Imagina não vir pra Belém na COP 30."

A série de conteúdos faz parte de uma ação especial do Duolingo, que enviou sua equipe ao Estado para gravar produzir conteúdos com influenciadores e artistas paraenses. Em outras postagens, Duo também foi visto dançando carimbó, visitando o Marajó e até interagindo com o público nas ruas da cidade.

