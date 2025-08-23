Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

O Liberal

O Governo do Pará estabeleceu novas regras para a circulação de veículos de carga pesada na rodovia BR-316. O Decreto nº 4.875/2025 foi publicado na sexta-feira (22) e modifica as restrições de horários para caminhões com peso superior a 15 mil quilogramas no trecho sob jurisdição estadual.

As alterações afetam especificamente o segmento entre os quilômetros 1,7 e 18 da BR-316/PA. Veículos com Peso Bruto Total (PBT) acima de 15 mil quilogramas e comprimento superior a 14 metros não podem trafegar de segunda a sexta-feira das 7h às 9h e das 18h às 20h. Aos sábados, a restrição vigora apenas das 7h às 9h.

O decreto esclarece que caminhões com PBT igual ou inferior a 15 mil quilogramas estão liberados para circular sem limitação de horário em qualquer dia da semana. As restrições não se aplicam aos sábados após as 9h, nem aos domingos e feriados não prolongados, mantendo-se válidas apenas durante feriados prolongados.

"Com o avanço da conclusão das obras do BRT Metropolitano e em alguns trechos da rodovia, os serviços já foram finalizados e temos faixas de rolamento que possibilitam o tráfego de todos os veículos e o não comprometimento da fluidez", explicou Ivan Feitosa, coordenador de fiscalização do Detran/PA.

A nova regulamentação abrange veículos articulados, pesados, reboques, semirreboques e múltiplos, conforme definição da ABNT NBR 9762/2012. O decreto altera parcialmente o Decreto Estadual nº 15, de 31 de janeiro de 2019.

"Ressaltamos que o decreto publicado altera o anterior apenas nesses pontos, no entanto, o decreto n 15/2019 de 31 de Janeiro de 2019 permanece com o estabelecido em seus artigos subsequentes", afirmou Feitosa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

OBRAS

Obras da Avenida Liberdade avançam e já chegam a 70% de conclusão

Além da infraestrutura viária, o projeto inclui 34 passagens de fauna para preservar o ecossistema local e garantir a circulação segura de animais silvestres

22.08.25 18h58

POLÍCIA

PF investiga desvio de recursos em obras de saneamento no município de Soure, na Ilha do Marajó

Por determinação judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Ananindeua

22.08.25 11h26

MEIO AMBIENTE

Governo do Pará decreta emergência ambiental e climática no estado por 180 dias

O objetivo é ampliar a capacidade de resposta diante do avanço do desmatamento, das queimadas e de eventos climáticos extremos

22.08.25 10h56

ALERTA

Mais de 5 mil CNHs de condutores da Grande Belém aguardam retirada no Detran; saiba como retirar

De acordo com o Detran, o principal motivo para o abandono das CNHs físicas é a popularização da CNH Digital.

21.08.25 11h38

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

DIETA DO AÇAÍ

Toma açaí todo dia? Veja o que acontece com o corpo depois de 30 dias, segundo nutricionista

Alimento típico do Pará, o açaí pode trazer benefícios à pele, ao intestino, ao coração e à imunidade, de acordo com o especialista Vinicius Vasconcelos; veja o vídeo

21.08.25 19h32

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana

18.08.25 21h34

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda