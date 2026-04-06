VÍDEO: carro atola na praia do Farol Velho após feriado em Salinópolis

Um carro ficou atolado na praia do Farol Velho, em Salinópolis, na manhã desta segunda-feira (6), após o feriado prolongado de Páscoa. O veículo, modelo Renegade, acabou preso em um trecho com acúmulo de água do mar.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que banhistas e equipes de salva-vidas se mobilizam para ajudar a retirar o carro, que estava parcialmente afundado em um buraco formado na areia.

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Nas imagens, é possível ver várias pessoas tentando desatolar o veículo, que ficou imobilizado em uma área alagada, o que dificultou a remoção.

Os registros também mostram que, apesar das tentativas iniciais, o carro só conseguiu sair após a chegada de um guincho, que auxiliou na retirada.

Ocorrências envolvendo veículos atolados ou atingidos pela maré são frequentes na região, principalmente em épocas de grande fluxo de visitantes, como férias e feriados.