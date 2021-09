VÍDEO: Bombeiro filma resgate de criança de sete meses que ficou presa dentro de carro em Santarém

Na tarde desta segunda-feira (13) o 4º Grupamento de Bombeiros Militar de Santarém, no oeste do Pará, atendeu a um caso envolvendo uma criança de sete meses que ficou presa no veículo após o sistema travar com a chave do lado de dentro.

O cabo Júlio César Galúcio, dos Bombeiros, detalhou a ação: “Fizemos a abertura forçada do vidro lateral, oposto ao do garoto, e conseguimos ter acesso a criança que encontrava-se tranquila”. A ação durou cerca de 6 minutos e ao voltar ao colo da mãe a criança deu um belo sorriso.