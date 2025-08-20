Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Vice-governadora visita o Hospital da Mulher celebrando mais de 150 mil atendimentos

Unidade referência em saúde feminina está em funcionamento há 4 meses, contribuindo para o fortalecimento da rede pública estadual

Agência Pará

O Hospital da Mulher do Pará (HMPA) recebeu, nesta terça-feira (19), a visita da vice-governadora Hana Ghassan. A secretária de Saúde Pública do Estado, Ivete Vaz, e a secretária adjunta de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Heloisa Guimarães, também estiveram presentes.

Em funcionamento há apenas quatro meses, a unidade já contabiliza mais de 150 mil atendimentos, entre consultas, cirurgias, exames e serviços de urgência e emergência para casos de violência sexual e doméstica, além de urgências ginecológicas acompanhadas de alterações dos sinais vitais, consolidando-se como referência no cuidado integral à saúde da mulher paraense.

Durante a visita, a vice-governadora ressaltou a relevância do hospital para o fortalecimento da rede estadual de saúde. “Esse hospital é um marco na saúde do Estado do Pará e é um importante instrumento de atendimento, de prevenção e de um cuidado efetivo com as nossas mulheres paraenses. Por isso, é muito importante estar aqui, conversar com as pacientes e eu fico muito feliz em ouvir o depoimento das mulheres que estão sendo atendidas e não vamos parar. Sabemos que há muito a ser feito, mas é muito bom ver que estamos no caminho certo, por meio desse hospital e de tantos outros que estão sendo construídos pelo Estado”, enfatizou.

Entre as pacientes que acompanharam a visita, a dona de casa Elen dos Reis, do bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, que aguardava consulta, aprovou o atendimento da unidade de saúde. “Eu vim encaminhada de um posto de saúde do meu bairro, porque estou sentindo dores abdominais, fadiga, um mal estar, aí já fiz meus exames aqui, estou gostando bastante, fui bem atendida e agora estou fazendo minha consulta para começar o meu tratamento. Aqui a gente se sente respeitada e bem cuidada”, avaliou a paciente.

A diretora-geral do HMPA, Nelma Machado, destacou que a unidade foi planejada para garantir acolhimento especializado. “O Hospital da Mulher é fruto de um projeto que busca oferecer um cuidado integral sempre com foco na humanização do atendimento. Nosso objetivo é cuidar da saúde da mulher em todas as fases da vida”, explicou a gestora.

Serviço: Para ser atendida no Hospital da Mulher, a paciente deve primeiro procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou outra unidade de saúde no município onde reside, ou ainda buscar encaminhamento médico em uma Usina da Paz. O Hospital da Mulher do Pará está localizado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 2175, bairro de São Brás, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo feminino floresce em loja colaborativa no centro de Castanhal

São artesãs, agricultoras e empreendedoras para fortalecer negócios e dar visibilidade ao talento feminino

19.08.25 10h07

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

POLÍCIA

Crimes virtuais contra crianças: delegada alerta para aumento de casos e como prevenir 

Somente entre janeiro e julho de 2025, a Polícia Civil do Pará realizou 13 operações contra crimes virtuais envolvendo crianças e adolescentes, resultando em nove prisões

17.08.25 7h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana

18.08.25 21h34

TECNOLOGIA

Pará investe em inteligência artificial com avanços em regulamentação, pesquisa e inovação

Curso de Bacharelado e projetos da UFPA com foco em Inteligência Artificial, aumentam os estudos sobre tecnologia na Amazônia; governo estadual já estuda regulamentação

17.08.25 9h00

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda