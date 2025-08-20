Vice-governadora visita o Hospital da Mulher celebrando mais de 150 mil atendimentos

O Hospital da Mulher do Pará (HMPA) recebeu, nesta terça-feira (19), a visita da vice-governadora Hana Ghassan. A secretária de Saúde Pública do Estado, Ivete Vaz, e a secretária adjunta de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Heloisa Guimarães, também estiveram presentes.

Em funcionamento há apenas quatro meses, a unidade já contabiliza mais de 150 mil atendimentos, entre consultas, cirurgias, exames e serviços de urgência e emergência para casos de violência sexual e doméstica, além de urgências ginecológicas acompanhadas de alterações dos sinais vitais, consolidando-se como referência no cuidado integral à saúde da mulher paraense.

Durante a visita, a vice-governadora ressaltou a relevância do hospital para o fortalecimento da rede estadual de saúde. “Esse hospital é um marco na saúde do Estado do Pará e é um importante instrumento de atendimento, de prevenção e de um cuidado efetivo com as nossas mulheres paraenses. Por isso, é muito importante estar aqui, conversar com as pacientes e eu fico muito feliz em ouvir o depoimento das mulheres que estão sendo atendidas e não vamos parar. Sabemos que há muito a ser feito, mas é muito bom ver que estamos no caminho certo, por meio desse hospital e de tantos outros que estão sendo construídos pelo Estado”, enfatizou.

Entre as pacientes que acompanharam a visita, a dona de casa Elen dos Reis, do bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, que aguardava consulta, aprovou o atendimento da unidade de saúde. “Eu vim encaminhada de um posto de saúde do meu bairro, porque estou sentindo dores abdominais, fadiga, um mal estar, aí já fiz meus exames aqui, estou gostando bastante, fui bem atendida e agora estou fazendo minha consulta para começar o meu tratamento. Aqui a gente se sente respeitada e bem cuidada”, avaliou a paciente.

A diretora-geral do HMPA, Nelma Machado, destacou que a unidade foi planejada para garantir acolhimento especializado. “O Hospital da Mulher é fruto de um projeto que busca oferecer um cuidado integral sempre com foco na humanização do atendimento. Nosso objetivo é cuidar da saúde da mulher em todas as fases da vida”, explicou a gestora.

Serviço: Para ser atendida no Hospital da Mulher, a paciente deve primeiro procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou outra unidade de saúde no município onde reside, ou ainda buscar encaminhamento médico em uma Usina da Paz. O Hospital da Mulher do Pará está localizado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 2175, bairro de São Brás, em Belém.