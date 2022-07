‘Verão Liberal’: entretenimento e conscientização marcam mais uma ação da Rádio 97.5 em Salinas

A “Blitz Verão” da Rádio Liberal FM continua neste sábado (16), em Salinópolis, nordeste do Pará. Além da programação noturna, com shows gratuitos em palco montado no Maçarico, a ação conta com distribuição de sacolas biodegradáveis a veranistas para despejo de resíduos sólidos. Uma forma de conscientizar os frequentadores da praia do Atalaia e evitar que o lixo seja jogado na natureza. Frequentadores e ouvintes da rádio aprovaram a iniciativa.

'Verão Liberal' em Salinas Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal

Com boné e camiseta da rádio, algumas jovens animaram os visitantes do litoral e fizeram a distribuição das sacolas. “Esse aqui é o segundo final de semana de ação da Rádio Liberal FM na praia do Atalaia. Essas sacolas sustentáveis ajudam a evitar que o lixo seja descartado em local inapropriado. É uma maneira que nós temos de fazer uma ação de conscientização justamente do público que vem à praia. Continuaremos ao longo dos próximos finais de semana realizando esse importante serviço”, afirma o locutor da rádio, Markinho Pinheiro.

A partir das 20h30, o público poderá contar com música, agitação, brincadeiras e prêmios exclusivos. Neste sábado e domingo, a animação vai ficar por conta de Nelsinho Rodrigues e Suanny Batidão. “O palco na orla do Maçarico tem sempre com uma programação especial em julho, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salinópolis. Hoje teremos a Suanny Batidão, a grande atração da noite, e o Bel da Resenha. Essa programação está sendo super esperada e comentada. E a gente convida todo mundo para curtir. Uma oportunidade que a gente tem de abrir o espaço pra artistas locais” diz.