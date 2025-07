Verão em Salinas: corrida de rua e degustação da Caribeña agitam a Orla do Maçarico nesta manhã

O dia começou com endorfina para vários atletas que largaram às 6h na Orla do Maçarico, em Salinas, na manhã deste sábado (12/07). A corrida Bliss Run Session Salinas realizado pelo Grupo Bliss reuniu diversas pessoas ao nascer do sol. Ao final da atividade, os participantes tiveram direito a um brunch com a degustação com a leveza da cerveja Caribeña, parceira da ação.

A universitária Maria Luiza Queiroz, de 23 anos, correu 5 km e adorou a experiência. "A experiência como sempre foi muito boa. É a segunda corrida da Bliss, que eu vou junto com o Mou Team, e é sempre maravilhoso o pós. É sempre uma delícia, a adrenalina que a gente sente, todo mundo endorfinado e sempre bem recepcionado com comida e bebida. É uma experiência muito boa", elogiou.

Essa foi a primeira vez que a jovem correu na praia de Salinas. Ela ficou fascinada com a vista da orla do Maçarico e relaxou na chegada com um chopp da cerveja Caribeña. "Aqui em Salinas é a primeira vez [que corro]. A vista é maravilhosa, ajuda muito na corrida, é muito mais gostoso correr com esse vento e com o mar", declarou. Para o restante do dia, Maria Luiza vai aproveitar a praia e uma festa de noite.

O empresário Fábio Rodrigues, de 45 anos, correu 4 Km no evento da Bliss Run Session e sentiu a energia do ambiente escolhido para a prática esportiva. "Poder correr em Salinas nesse horário ao lado da praia é surreal. É gostoso demais. Faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, faz bem para a mente, faz bem demais", declarou.

Empresário Os empresários Fábio e Aliene Rodrigues se divertiram com a corrida da Bliss. (Igor Mota / O Liberal) Os empresários Fábio e Aliene Rodrigues aproveitaram para fazer selfies durante a corrida. (Igor Mota / O Liberal)

O professor de Educação Física da Mou Team e sócio do Grupo Bliss, Gabriel Moutinho, reforçou que a corrida pretende incentivar o esporte em Salinas. "A proposta da corrida de hoje é promover e trazer um olhar para Salinas, um olhar não só de curtição, mas um olhar saudável, da prática esportiva, e a corrida e Salinas tem tudo haver. Praia, orla e aquela vibe positiva, a gente tenta agregar o útil ao agradável promovendo saúde e esporte", declarou.

A equipe de Mou Team confraternizou junto com vários outros corredores. "A gente espera que possamos construir laços entre as pessoas, construir uma comunidade legal, uma galera que vem para cá praticar esporte, assim como tem a galera do surf, do kitesurf, a gente espera trazer a corrida como um esporte promissor e forte em Salinas, e poder desfrutar depois com um bom café da manhã", destacou.

Os participantes puderam relaxar ao final em um lounge com a degustação do chopp da cervejaria Caribeña. O diretor do Grupo Bliss, Mauro Leal, destacou a forte parceria entre as marcas. De acordo com ele, a cerveja Caribeña combina demais com o Verão em Salinas.

"A Caribeña é uma parceira de longas datas nossas. Essa proximidade que a gente tem com eles possibilita criar essas ações em lugares como esses em que a ideia do treino era trazer para essa paisagem e conectar com o Verão que tem tudo haver com Caribeña", enfatizou.

Diretor da Bliss Maurinho Leal promete novas parcerias com a cerveja Caribeña no segundo semestre. (Igor Mota / O Liberal)

Leal já adiantou que outras atividades ocorrerão no segundo semestre de 2025. "É uma parceria que não começou agora. A gente já vem fazendo algumas coisas em outras corridas. Temos grandes coisas para anunciar no segundo semestre", adiantou.