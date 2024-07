Vídeo: Carro é 'engolido' pela maré na praia do Atalaia, em Salinópolis

O clima é propício para banho e diversão na praia do Atalaia, na manhã deste domingo (14), em Salinas. O pico de maré alta foi às 12h45, o que atraiu mais banhistas ainda. Apesar disso, houve uma ocorrência: um veículo foi "levado" pela maré no início da manhã.

Quem aproveitou o movimento foi o trio Cassiely Juliane, Cassiel Willian e Ingrid Marcelo, que são moradores de Belém, resolveram aproveitar a manhã de sol antes de voltar à rotina de trabalho. “Viemos passar o final de semana, pois estamos de folga do trabalho e como já vamos retornar hoje, aproveitamos a praia”, disse Cassiely.

Luís Felipe Fernandes: “Eu amo Salinas, isso é um paraíso" (Thiago Gomes / O Liberal)

O mineiro Luís Felipe Fernandes, que mora em Belém há dez anos, diz que ama a praia de Salinas. Inclusive, ele está de férias e escolheu a cidade da região do salgado para passar o mês todo de férias.

“Eu amo Salinas; isso é um paraíso. Toda a oportunidade que eu tenho, venho para cá”, declara o veranista.

Ariane Bahia é de Ananindeua e também uma frequentadora de Salinas. É lãs diz que os dois primeiros finais de semana do mês de julho ela costuma fazer trabalhos de divulgações de marcas.

“ Os dois primeiros finais de semana são mais focados em trabalho, já os dois últimos são mais para a curtição”, declara Ariane.

Paula Lobato, que é estudante de nutrição e também trabalha como influencer, diz que Salinas é roteiro certo no mês de julho.

“ Quem é paraense tem essa cultura de vir para Salinas no mês das férias , aqui a energia é muito boa e as praias são lindas “ destaca a jovem .

Carro atola na areia e dono reluta em deixar veículo

Segundo o levantamento do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública do Estado (Segup), que fica localizado na praia do Atalaia, a ocorrência mais grave do final de semana, até o final da manhã de domingo, foi um veículo que atolou na praia do Atalaia. Veja o vídeo:

De acordo com informações do capitão Milton Brito, o atolamento ocorreu por volta de 5h da manhã. O motorista estava em cima do veículo e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. “A informação que tivemos é de que ele estava relutante e não queria sair de cima do carro, mas ele foi retirado e o dano foi apenas material”, explica o capitão.

Ainda segundo o órgão, até o momento não houve alterações relevantes. A expectativa é de que o terceiro final de semana seja mais intenso e movimentado.