Vento faz avião arremeter quatro vezes durante tentativa de pouso em Santarém

Uma aeronave da Gol que saiu de Belém com destino ao aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, passou por uma grande dificuldade para pousar na madrugada desta segunda-feira (18). O avião fez quatro tentativas de descer na pista, mas precisou arremeter, ou seja, interromper o pouso. A situação assustou os passageiros que estavam nas poltronas da aeronave. Sem conseguir pousar, o avião retornou para o aeroporto de Belém, onde abasteceu e seguiu viagem para Santarém.

Fortes ventos atrasaram em mais de quatro horas a chegada dos passageiros. O voo tinha como destino ao Aeroporto Maestro Wilson Fonseca e deveria ter duração de aproximadamente 1h20, mas após diversas tentativas de pouso, os passageiros passaram seis horas de muitas incertezas no avião.

O voo saiu de Belém em direção a Santarém às 0h30, próximo ao horário de chegada ao aeroporto de Santarém, por volta das 2 horas, após duas arremetidas o piloto comunicou os passageiros que não estava conseguindo pousar por conta do vento que estava muito forte, e que caso não conseguisse pela terceira vez, o avião retornaria para abastecer em Belém. Sem sucesso de pouso, o avião voltou para o aeroporto de Belém, onde abasteceu e seguiu viagem para Santarém.

Um passageiro, que pediu para não ser identificado, relatou os momentos vividos durante a madrugada dentro da aeronave: "Após quatro arremetidas, o avião não conseguiu pousar e retornou para Belém, abasteceu e voltou para Santarém. Chegamos no aeroporto Maestro Wilson Fonseca, pela segunda vez, às 4 horas da manhã, sem conseguir pousar, ficamos dando voltas. O piloto tentou pousar e sem sucesso deu a quarta arremetida no avião, ficamos dando voltas por cima da cidade até o dia amanhecer e finalmente conseguir pousar".

A tensão tomou conta dentro e fora da aeronave. O passageiro contou que, após o pouso, ficou sabendo que a equipe das companhias aéreas Gol e Azul se reuniram na pista para fazer orações para que nada acontecesse com o avião. "Algumas pessoas já estavam chorando, soube que as equipes do aeroporto se reuniram na pista para fazer uma oração. Nós estávamos tensos, mas não sabíamos que aqui fora estava assim", concluiu o passageiro.