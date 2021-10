VÍDEO: Jovem é atropelado por avião enquanto se exercitava em pista de pouso

No final tarde desta quarta-feira, 29, um jovem foi atropelado por uma avião no momento do pouso em Tomé-Açu, nordeste paraense. Mesmo após ser atingido pela asa da aeronave, o rapaz, identificado com Anderson Silva, não teve ferimentos graves. Veja:

O incidente foi no campo de aviação no município, que fica no distrito de Quatro Bocas. Em imagens feitas por um dos ocupantes da aeronave, é possível ver que uma das asas atinge o rapaz, que caminhava com outra pessoa na margem da pista de pouso. "Olha, matou!", diz um homem que vinha na cabine do avião.

O espaço é usado com frequência pelos moradores de Tomé-Açu para a prática esportiva e de lazer, o que representa perigo para quem frequenta. Socorrido ao hospital municipal, Anderson foi atendido e liberado em seguida.

Nas redes sociais, o rapaz atropelado pelo avião disse que estava bem. "Eu estava no fim da minha caminhada. Não é culpa do rapaz que pilotava o avião, pois ali não é local de caminhada. Ali é para pousar e levantar voo", ponderou o morador de Quatro Bocas. "Graças a Deus estou vivo, e vou ficar bem", finaliza.