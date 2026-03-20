ventania provoca prejuízos e afunda embarcações em oriximiná, no oeste do pará

Uma forte ventania, registrada na noite desta quinta-feira (19), causou prejuízos no município de Oriximiná, no oeste do Pará. A força do vento e a agitação das águas atingiram diversas embarcações, atracadas em frente à cidade. As primeiras informações indicam que pelo menos quatro embarcações foram para o fundo.

Os barcos pertenciam a ribeirinhos. Não há relatos de pessoas feridas e os danos foram materiais. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Oriximiná e aguarda retorno.

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Em nota, a Prefeitura de Oriximiná informou que tomou conhecimento dos prejuízos causados pela forte ventania, que afundaram pelo menos quatro embarcações, e que está articulando com a Defesa Civil Municipal o que poderá ser feito para amenizar os prejuízos sofridos pelos donos dos barcos.