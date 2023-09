Tempestade com forte ventania assusta passageiros de embarcação, em Oriximiná

Os passageiros de uma embarcação que teria saído do município paraense de Oriximiná, no baixo Amazonas, registraram um temporal com fortes ventos na manhã do último sábado (16). Nas imagens que circularam nasredes sociais é possível ver os ocupantes assustados com a ventania e tentando se proteger da chuva. Até o momento, não há informações de vítimas fatais ou feridos.

Conforme as informações iniciais, a embarcação do vídeo seria o ferry boat “Imperador”, que realiza viagens de municípios do Amazonas até o Pará. Alguns dos ocupantes do barco teriam relatado que o caso ocorreu durante uma tempestade entre os municípios de Oriximiná e Óbidos. A embarcação, teria, inclusive perdido contato com a Capitania dos Portos momentaneamente.

Nos vídeos é possível ver os que o vento forte acaba removendo a lona de proteção que fica nas laterais da embarcação e a chuva atinge os passageiros que estavam com as redes estendidas. Alguns homens ajudam a tripulação a tentar prender a proteção novamente, para evitar que as pessoas sejam encharcadas pela água da chuva e das fortes ondas.



Em certo momento, quando a ventania aumenta, alguns ocupantes do barco se desesperam e começam a gritar com medo. As imagens também mostram crianças sendo equipadas com os coletes salva vidas e várias pessoas correndo para proteger suas bagagens e pertences que estão molhando. A força do vento faz as redes balançarem muito e os lençóis voarem. Algumas pessoas aparecem agarradas a mochilas e as redes, para se equilibrarem.