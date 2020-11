Ventania arranca telhados de residencial em Ananindeua; veja

Blocos de apartamentos do Residencial Ebenezer, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, foram destelhados e tiveram alguns balancins arrancados pelos fortes ventos que atingiram a área durante a chuva, na tarde deste sábado, 14, por volta das 15h20. Alguns apartamentos foram alagados. Ninguém foi ferido.

"Foi um barulho tão forte que parecia que tudo ia desabar", contou o motorista de aplicativo Everton Dax, de 37 anos, morador do quarto andar, último do bloco 3. "As telhas voaram e quase acertam os carros (estacionados)", completou.

Chuva arrancou parte do telhado em condomínio (Thiago Gomes)

"Começou a cair água pelo forro, escorrer pelas paredes. Alagou todo o apartamento. Parecia que a janela ia ser arracada pelo vento", contou a esposa dele, Estefani Castro, de 34 anos. o casal estava em casa com três filhos. "Não sabemos ainda como vai ficar o conserto do telhado. A gente tá pensando no inverno como vai ficar isso aqui", preocupa-se Everton.

Pelo menos 4 blocos foram atingidos, dentre o total de 12 existentes no residencial, conforme relatou Luanna Resque, da Associação de Moradores. Alguns condôminos do bloco 5, que foi o mais afetado, se reuniram para comprar novas as telhas e assumiram a tarefa de consertar o telhado eles próprios.

Moradores contabilizam prejuízos (Thiago Gomes)

"Perdemos 25 telhas e dois balancins que foram arrancados de apartamentos do quarto andar", conta Luanna. As telhas grandes de fibro-cimento se espatifaram no chão, mas uma caiu inteira e ficou fincada na grama, representando risco para quem estivesse fora dos blocos. "Ainda bem que não acertou ninguém e nenhum carro".

Além do telhado, uma tubulação de água que ficava sob a telha foi quebrada e provocou o apagamento de vários apartamentos pelas janelas.