Vem aí a 54 ª Exposição Feira Agropecuária de Castanhal

Tudo pronta para a 54ª Exposição e Feira Agropecuária de Castanhal- Expofac, que inicia dia 25 de agosto com o Baile da Rainha e termina somente no dia 10 de setembro, no Parque de Exposições João Coelho da Mota.

Serão mais de 20 eventos paralelos, entretenimento, além de uma semana de Circuito de Palestras e Oficinas (Expotec) para profissionais e estudantes, com objetivo de dinamizar o agronegócio da região.

A Expofac é uma realização do Sindicato Rural de Castanhal em parceria com o Banco da Amazônia, Governo Federal, Governo do Estado, Prefeitura de Castanhal e Mafrinorte.

Neste ano, assim como em 2022 todos os dias do evento estarão com os portões abertos, até nos dias de shows, como explica o presidente do Sindicato Rural de Castanhal, Almir Campos.

“Ano passado tivemos os portões abertos durante toda a feira, porém foi cobrado ingresso para alguns shows na área destinada ao palco, mas neste ano até os shows serão gratuitos. Mas quem quiser trazer um quilo de alimento não perecível para doar, estaremos recolhendo e será destinada a uma instituição”, explicou.

Em 2022 o público foi de 10 mil pessoas por dia de feira e para este ano a expectativa é de 12 mil.

O Sindicato Rural de Castanhal espera movimentar neste ano aproximadamente quarenta milhões de reais em negócios, o dobro que foi movimentado em 2022.

“Tivemos um volume 20 milhões em negociações. Só para se ter uma ideia o grupo EBD Vialle vendeu duas Dodge Ram por meio milhão cada, além de tratores e caminhões com um total de cinco milhões. A gente contabiliza até mesmo o que foi negociado na praça de alimentação”, observou Almir Campos.

Programação

25 de agosto: Baile da Rainha Expofac

26 de agosto: Corrida Expofac

27 de agosto: Cavalgada

De 2 a 10 de setembro: programação de shows e atrações, parque de diversões, exposição de animais e feira de negócios e feira técnica.

Dois shows já foram confirmados pela coordenação: Márcia Felippe e Viviane Batidão.

Solidariedade

Os recursos arrecadados com o estacionamento do evento é destinado há dois anos para obras e serviços da Casa da Fraternidade, que cuida de idosos, localizada na vila do Apeú.