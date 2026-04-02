Veja o que irá abrir e fechar durante a Semana Santa 2026
Em virtude do feriado, alguns serviços terão o funcionamento alterado
Neste ano, a Semana Santa ocorre entre os dias 29 de março e 5 de abril, para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. A sexta-feira (3) é considerada feriado nacional. Haverá mudanças nos horários de espaços de lazer, turismo, comércio, saúde e outras áreas. Confira:
VEJA MAIS
Prefeitura de Belém
Belém terá ponto facultativo nesta quinta-feira (2) e feriado na sexta-feira (3).
Espaços Culturais
Palacete Bolonha – fechado
Palácio Antônio Lemos – fechado
Biblioteca Municipal Avertano Rocha – fechado
Solar da Beira – Fechado somente na sexta-feira (3)
Mercado de São Brás – Funciona normalmente
Abre às 10h e fecha às 00h de terça a quinta
Sexta e sábado abre às 10h e fecha 1h
Domingo abre às 10h e fecha às 00h
Parques
Bosque Rodrigues Alves – Fechado somente na sexta-feira (3)
Saúde Animal
Hospital Municipal Veterinário (HVET) e Clínica Veterinária – Funcionamento normal nos dias 2 e 3 de abril
Belém Animal Itinerante (trailers) – Funcionamento normal na quinta-feira (2); Fechado na sexta-feira (3)
Governo do Pará
Cultura
A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa que os espaços sob sua gestão terão alterações no funcionamento.
Museus e Memoriais
Funcionam na quinta (2), sábado (4) e domingo (5), das 9h às 17h, permanecendo fechados na sexta-feira (3).
Theatro da Paz
Terá visitas guiadas na quinta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Na sexta-feira, a visitação estará suspensa, e no fim de semana ocorrerá das 9h às 12h.
Estação Cultural de Icoaraci e o Parque Cemitério da Soledade
Ficarão abertos na quinta, no sábado e domingo, das 9h às 17h, mas fecharão na sexta-feira.
Parque da Cidade
Funcionará normalmente de quinta a domingo, das 8h às 22h, com entrada permitida até 21h30.
Parque da Residência
Abrirá das 9h às 17h em todos os dias do período.
Arquivo Público do Estado
Fechado durante o feriado.
Outros espaços
No Parque Urbano Porto Futuro, o funcionamento será das 6h às 22h, enquanto o Complexo Porto Futuro abrirá das 10h às 22h. O Parque Zoobotânico Mangal das Garças funcionará normalmente de sexta (3) a domingo (5), das 8h às 18h, com entrada gratuita. O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna também abrirá normalmente, das 6h às 17h.
O Espaço São José Liberto - onde funcionam o Museu de Gemas do Pará, o Polo Joalheiro e a Casa do Artesão - não abrirá na Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa, mas funcionará no sábado (4), das 10h às 18h.
Estação das Docas
Funcionará em horário especial: na Sexta-feira Santa (3) e no sábado (4) abrirá das 10h a 1h da madrugada; no domingo (5) e na segunda-feira (6), das 10h à meia-noite.
Cidadania
Usinas da Paz
Não funcionarão no período de 2 a 5 de abril. As atividades retornarão na segunda-feira (6).
Transporte
Os terminais da Tamandaré, Icoaraci e Belém vão funcionar normalmente - Belém e Icoaraci atenderão aos passageiros das 5h às 18h, e o Terminal da Tamandaré, das 5h às 23h.
Saúde
Quinta-feira (2)
Não funcionarão:
Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Reduto, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia)
Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual
Atendimento apenas para Urgência e Emergência:
Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara)
Unidade Básica da Pedreira
Sexta-feira (3)
Não funcionarão:
Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Reduto, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia)
Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual
Atendimento apenas para Urgência e Emergência
Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara)
Unidade Básica da Pedreira
Segunda-feira (6)
Retorno do atendimento normal em todas as unidades
Caps tipo III e Unidade Básica da Pedreira retomam também o atendimento ambulatorial
Unidades gerenciadas por organização social
Sexta-feira (3)
Não funcionarão:
A Policlínica Metropolitana, em Belém
A Policlínica Lago de Tucuruí, em Tucuruí
A Policlínica de Carajás, em Marabá
Segunda-feira (6)
Retomam suas atividades normais
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea)
Sexta-feira (3)
Não funcionarão
Segunda-feira (6)
Retomam suas atividades normais
Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM)
Sexta-feira (3)
Funciona normalmente, com atendimento de urgência e emergência
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol)
Quinta-feira (2)
Não haverá atendimento. Contudo, a Unidade de Atendimento Imediato (UAI) seguirá operando normalmente, com funcionamento ininterrupto 24 h. Da mesma forma, serão mantidos os serviços de internação e cirurgias, tanto de urgência quanto as eletivas.
Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS)
Quinta-feira (2)
* Funciona normalmente
Sexta-feira (3)
Funciona com: pronto atendimento, internação e cirurgias agendadas
Não funcionarão: ambulatório e setor administrativo
Segunda-feira (6)
Retorno das atividades normais
Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) e Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)
Quinta-feira (2)
Funcionam normalmente
Sexta-feira (3)
Funcionam normalmente
Hospital Jean Bitar (HJB)
Quinta-feira (2)
Funciona normalmente: internação
Funciona normalmente (ambulatorial): laboratório, eletrocardiograma e raio-X
Sexta-feira (3)
Não funcionará: ambulatório
Segunda-feira (6)
Retorno de consultas e exames
Hospital da Mulher do Pará (HMPA)
Quinta-feira (2)
Funcionam normalmente: exames e consultas (agendadas)
Funciona normalmente (24h): urgência e emergência
Atendimentos para: violência sexual/doméstica e urgências ginecológicas
Sexta-feira (3)
Funciona normalmente: urgência, emergência e cirurgias (agendadas)
Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA)
Quinta-feira (2)
Funciona normalmente
Sexta-feira (3)
Não funcionarão: consultas, exames e cirurgias eletivas
Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT)
Quinta-feira (2)
Funciona normalmente: emergência, internações e hemodiálise
Sexta-feira (3)
Funciona normalmente: emergência, internações e hemodiálise
Não funcionarão: serviços administrativos, marcação de exames e entrega de resultados
Segunda-feira (6)
Retorno dos atendimentos administrativos
Hospitais Regionais: Hospital Regional de Rio Maria (HRRM), Hospital Regional do Araguaia (HRPA) e Hospital Regional de Castanhal (HRPC)
Quinta-feira (2)
Funcionam: internação e emergência
Sexta-feira (3)
Funcionam: internação e emergência
Segunda-feira (6)
* Retorno do setor ambulatorial
Hospital Regional de Tucuruí (HRT)
Quinta-feira (2)
Todos os setores funcionando normalmente
Sexta-feira (3)
Não funcionarão: setores administrativo, ambulatorial e Unacon
Segunda-feira (6)
Retorno das atividades normais
Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa (HRBTSR)
Quinta-feira (2)
Funcionamento normal em todos os setores
Sexta-feira (3)
Não funcionarão: serviços administrativos e ambulatoriais
Quinta-feira (2), Sexta-feira (3) e Sábado (4)
Centro de Hemodiálise com horário reduzido
Hospitais
Hospital Geral de Tailândia (HGT), Hospital Regional Público do Leste (HRPL), Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), Hospital Geral de Castelo de Sonhos (HGCS), Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB) e Hospital Regional da PA-279
Quinta-feira (2)
Funcionam normalmente
Sexta-feira (3)**
Funcionam normalmente
Complexo Hospitalar dos Caetés (Hospital e Policlínica) e Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea)
Quinta-feira (2)
Funcionam normalmente
Sexta-feira (3)
Funcionam normalmente: Complexo Hospitalar
Não funcionará: Natea
Hospital Regional Público do Tapajós (HRPT)
Quinta-feira (2)
Funciona normalmente
Sexta-feira (3)
Funciona normalmente: emergência
Não funcionará: atendimento ambulatorial
Segunda-feira (6)
Retorno do atendimento ambulatorial
Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus (HRMJ)
Quinta-feira (2)
Todos os setores funcionando normalmente
Sexta-feira (3)
Não funcionarão: atendimento ambulatorial e administrativo
Funcionam normalmente: centro cirúrgico, internação, UTI e pronto atendimento
Fundação Hemopa (Doação de sangue)
Quinta-feira (2)
Funcionamento em: Belém, Santarém, Tucuruí, Abaetetuba, Redenção, Altamira, Capanema, Marabá e Castanhal (horários variados)
Sexta-feira (3)
Não funcionarão: todas as unidades
Sábado (4)
Funcionamento parcial em algumas unidades
Domingo (5)
* Não funcionarão: todas as unidades
Supermercados
Segundo a Associação Paraense Supermercados (Aspas), os supermercados funcionam normalmente durante a Semana Santa, sem restrição. Cada empresa define o horário de fechamento.
Farmácias e lojas de material de construção
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Lojista do Município de Belém (Sintclobe), as farmácias irão funcionar normalmente, pois são consideradas serviços essenciais. As lojas de material de construção também irão funcionar ao longo do feriado.
Bancos
Sexta-feira (3) - não haverá atendimento presencial nas agências. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias úteis e feriados, poderá ser feito normalmente.
Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, nas localidades onde não há feriado. O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.
Banpará
O Banco do Estado do Pará (Banpará) vai manter o atendimento normal até quinta-feira (2), com agências fechadas na sexta-feira (3). As Estações Cidadania não funcionarão na quinta e sexta-feira, seguindo o calendário oficial, e permanecerão fechadas aos fins de semana, informa a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).
Comércio
Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas (Sindilojas), o comércio está autorizado a funcionar, conforme a CCT 2025/2026.
Horários permitidos:
* Lojas de rua: das 8h às 18h
* Shopping centers: das 11h às 21h
Agências do INSS
Sexta-feira (3) - não haverá expediente nas Agências da Previdência Social (APS) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Shopping Centers
Shopping Pátio Belém
Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 13h às 21h
Boulevard Shopping
Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 13h às 21h
Parque Shopping
Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 12h às 22h
Shopping Bosque Grão Pará
Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 12h às 21h
Castanheira Shopping
Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 14h às 22h
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
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