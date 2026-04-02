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Veja o que irá abrir e fechar durante a Semana Santa 2026

Em virtude do feriado, alguns serviços terão o funcionamento alterado

Ayla Ferreira
fonte

A cidade de Belém. (Foto: João Caio | Agência Pará)

Neste ano, a Semana Santa ocorre entre os dias 29 de março e 5 de abril, para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. A sexta-feira (3) é considerada feriado nacional. Haverá mudanças nos horários de espaços de lazer, turismo, comércio, saúde e outras áreas. Confira:

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Prefeitura de Belém

Belém terá ponto facultativo nesta quinta-feira (2) e feriado na sexta-feira (3). 

Espaços Culturais

Palacete Bolonha – fechado
Palácio Antônio Lemos – fechado
Biblioteca Municipal Avertano Rocha – fechado
 
Solar da Beira – Fechado somente na sexta-feira (3)

Mercado de São Brás – Funciona normalmente

Abre às 10h e fecha às 00h de terça a quinta
Sexta e sábado abre às 10h e fecha 1h
Domingo abre às 10h e fecha às 00h

Parques

Bosque Rodrigues Alves – Fechado somente na sexta-feira (3)

Saúde Animal

Hospital Municipal Veterinário (HVET) e Clínica Veterinária – Funcionamento normal nos dias 2 e 3 de abril
Belém Animal Itinerante (trailers) – Funcionamento normal na quinta-feira (2); Fechado na sexta-feira (3)

Governo do Pará

Cultura

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa que os espaços sob sua gestão terão alterações no funcionamento.

Museus e Memoriais

Funcionam na quinta (2), sábado (4) e domingo (5), das 9h às 17h, permanecendo fechados na sexta-feira (3).

Theatro da Paz

Terá visitas guiadas na quinta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Na sexta-feira, a visitação estará suspensa, e no fim de semana ocorrerá das 9h às 12h.

Estação Cultural de Icoaraci e o Parque Cemitério da Soledade

Ficarão abertos na quinta, no sábado e domingo, das 9h às 17h, mas fecharão na sexta-feira.

Parque da Cidade

Funcionará normalmente de quinta a domingo, das 8h às 22h, com entrada permitida até 21h30.

Parque da Residência

Abrirá das 9h às 17h em todos os dias do período.

Arquivo Público do Estado

Fechado durante o feriado.

Outros espaços

No Parque Urbano Porto Futuro, o funcionamento será das 6h às 22h, enquanto o Complexo Porto Futuro abrirá das 10h às 22h. O Parque Zoobotânico Mangal das Garças funcionará normalmente de sexta (3) a domingo (5), das 8h às 18h, com entrada gratuita. O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna também abrirá normalmente, das 6h às 17h.

O Espaço São José Liberto - onde funcionam o Museu de Gemas do Pará, o Polo Joalheiro e a Casa do Artesão - não abrirá na Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa, mas funcionará no sábado (4), das 10h às 18h.

Estação das Docas

Funcionará em horário especial: na Sexta-feira Santa (3) e no sábado (4) abrirá das 10h a 1h da madrugada; no domingo (5) e na segunda-feira (6), das 10h à meia-noite.

Cidadania

Usinas da Paz

Não funcionarão no período de 2 a 5 de abril. As atividades retornarão na segunda-feira (6).

Transporte

Os terminais da Tamandaré, Icoaraci e Belém vão funcionar normalmente - Belém e Icoaraci atenderão aos passageiros das 5h às 18h, e o Terminal da Tamandaré, das 5h às 23h.

Saúde

Quinta-feira (2)

Não funcionarão:
Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Reduto, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia)
Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual

Atendimento apenas para Urgência e Emergência:

Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara)
Unidade Básica da Pedreira

Sexta-feira (3)

Não funcionarão:

Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Reduto, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia)
Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual

Atendimento apenas para Urgência e Emergência

Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara)
Unidade Básica da Pedreira

Segunda-feira (6)

Retorno do atendimento normal em todas as unidades
Caps tipo III e Unidade Básica da Pedreira retomam também o atendimento ambulatorial

Unidades gerenciadas por organização social

Sexta-feira (3)

Não funcionarão:
A Policlínica Metropolitana, em Belém
A Policlínica Lago de Tucuruí, em Tucuruí
A Policlínica de Carajás, em Marabá

Segunda-feira (6)

Retomam suas atividades normais

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea)

Sexta-feira (3)

Não funcionarão

Segunda-feira (6)

Retomam suas atividades normais

Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM)

Sexta-feira (3)

Funciona normalmente, com atendimento de urgência e emergência

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol)

Quinta-feira (2)

Não haverá atendimento. Contudo, a Unidade de Atendimento Imediato (UAI) seguirá operando normalmente, com funcionamento ininterrupto 24 h. Da mesma forma, serão mantidos os serviços de internação e cirurgias, tanto de urgência quanto as eletivas.

Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS)

Quinta-feira (2)

* Funciona normalmente

Sexta-feira (3)

Funciona com: pronto atendimento, internação e cirurgias agendadas
Não funcionarão: ambulatório e setor administrativo

Segunda-feira (6)

Retorno das atividades normais

Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) e Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)

Quinta-feira (2)

Funcionam normalmente

Sexta-feira (3)

Funcionam normalmente

Hospital Jean Bitar (HJB)

Quinta-feira (2)

Funciona normalmente: internação
Funciona normalmente (ambulatorial): laboratório, eletrocardiograma e raio-X

Sexta-feira (3)

Não funcionará: ambulatório

Segunda-feira (6)

Retorno de consultas e exames

Hospital da Mulher do Pará (HMPA)

Quinta-feira (2)

Funcionam normalmente: exames e consultas (agendadas)
Funciona normalmente (24h): urgência e emergência
Atendimentos para: violência sexual/doméstica e urgências ginecológicas

Sexta-feira (3)

Funciona normalmente: urgência, emergência e cirurgias (agendadas)

Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA)

Quinta-feira (2)

Funciona normalmente

Sexta-feira (3)

Não funcionarão: consultas, exames e cirurgias eletivas

Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT)

Quinta-feira (2)

Funciona normalmente: emergência, internações e hemodiálise

Sexta-feira (3)

Funciona normalmente: emergência, internações e hemodiálise
Não funcionarão: serviços administrativos, marcação de exames e entrega de resultados

Segunda-feira (6)

Retorno dos atendimentos administrativos

Hospitais Regionais: Hospital Regional de Rio Maria (HRRM), Hospital Regional do Araguaia (HRPA) e Hospital Regional de Castanhal (HRPC)

Quinta-feira (2)

Funcionam: internação e emergência

Sexta-feira (3)

Funcionam: internação e emergência

Segunda-feira (6)

* Retorno do setor ambulatorial

Hospital Regional de Tucuruí (HRT)

Quinta-feira (2)

Todos os setores funcionando normalmente

Sexta-feira (3)

Não funcionarão: setores administrativo, ambulatorial e Unacon

Segunda-feira (6)

Retorno das atividades normais

Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa (HRBTSR)

Quinta-feira (2)

Funcionamento normal em todos os setores

Sexta-feira (3)

Não funcionarão: serviços administrativos e ambulatoriais

Quinta-feira (2), Sexta-feira (3) e Sábado (4)

Centro de Hemodiálise com horário reduzido

Hospitais

Hospital Geral de Tailândia (HGT), Hospital Regional Público do Leste (HRPL), Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), Hospital Geral de Castelo de Sonhos (HGCS), Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB) e Hospital Regional da PA-279

Quinta-feira (2)
Funcionam normalmente

Sexta-feira (3)**
Funcionam normalmente

Complexo Hospitalar dos Caetés (Hospital e Policlínica) e Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea)

Quinta-feira (2)
 Funcionam normalmente

Sexta-feira (3)

Funcionam normalmente: Complexo Hospitalar
Não funcionará: Natea

Hospital Regional Público do Tapajós (HRPT)

Quinta-feira (2)

Funciona normalmente

Sexta-feira (3)

Funciona normalmente: emergência
Não funcionará: atendimento ambulatorial

Segunda-feira (6)

Retorno do atendimento ambulatorial

Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus (HRMJ)

Quinta-feira (2)

Todos os setores funcionando normalmente

Sexta-feira (3)

Não funcionarão: atendimento ambulatorial e administrativo
Funcionam normalmente: centro cirúrgico, internação, UTI e pronto atendimento

Fundação Hemopa (Doação de sangue)

Quinta-feira (2)

Funcionamento em: Belém, Santarém, Tucuruí, Abaetetuba, Redenção, Altamira, Capanema, Marabá e Castanhal (horários variados)

Sexta-feira (3)

Não funcionarão: todas as unidades

Sábado (4)

Funcionamento parcial em algumas unidades

Domingo (5)

* Não funcionarão: todas as unidades

Supermercados

Segundo a Associação Paraense Supermercados (Aspas), os supermercados funcionam normalmente durante a Semana Santa, sem restrição. Cada empresa define o horário de fechamento.

Farmácias e lojas de material de construção

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Lojista do Município de Belém (Sintclobe), as farmácias irão funcionar normalmente, pois são consideradas serviços essenciais. As lojas de material de construção também irão funcionar ao longo do feriado.

Bancos

Sexta-feira (3) - não haverá atendimento presencial nas agências. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias úteis e feriados, poderá ser feito normalmente.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, nas localidades onde não há feriado. O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Banpará

O Banco do Estado do Pará (Banpará) vai manter o atendimento normal até quinta-feira (2), com agências fechadas na sexta-feira (3). As Estações Cidadania não funcionarão na quinta e sexta-feira, seguindo o calendário oficial, e permanecerão fechadas aos fins de semana, informa a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

Comércio

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas (Sindilojas), o comércio está autorizado a funcionar, conforme a CCT 2025/2026.

Horários permitidos:

* Lojas de rua: das 8h às 18h
* Shopping centers: das 11h às 21h

Agências do INSS

Sexta-feira (3) - não haverá expediente nas Agências da Previdência Social (APS) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Shopping Centers

Shopping Pátio Belém

Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 13h às 21h

Boulevard Shopping

Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 13h às 21h

Parque Shopping

Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 12h às 22h

Shopping Bosque Grão Pará

Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 12h às 21h

Castanheira Shopping

Sexta-feira (3) – de 11h às 21h
Sábado (4) – de 10h às 22h
Domingo (5) – de 14h às 22h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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