Pará: veja como será a previsão do tempo para o feriadão de Tiradentes

A previsão do tempo para esta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, e final de semana é de muita instabilidade, com chuvas leves a moderadas e céu nublado em algumas regiões do Pará, segundo o boletim climático divulgado pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). As temperaturas mínimas vão alcançar desde 22°C na região Sudeste até 24ºC na faixa norte, da RMB ao Baixo Amazonas, com máximas em torno de 32°C a 33°C durante o feriado prolongado.

Apesar da grande instabilidade, a Região Metropolitana de Belém terá tempo estável pela manhã, com céu nublado a parcialmente nublado, aumento da nebulosidade e previsão de chuva leve com trovoadas isoladas, entre o período da tarde e início da noite de quinta-feira. Para a região Nordeste, segue a mesma previsão de predominância de céu nublado, com chuva leve acompanhada de trovoadas em áreas isoladas.

Na quinta-feira, a previsão é de variação do tempo entre nublado a encoberto na região Sudeste, com indicativo de chuva leve em qualquer momento do dia, especialmente nos municípios da porção centro da região, como Marabá e Parauapebas. Já na região Sudoeste, a expectativa é de chuvas moderadas durante a madrugada e manhã, nas cidades da porção norte da região, em Aveiro e Rurópolis, por exemplo. Nos demais municípios da área, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva leve entre o período da tarde e noite.

Para o feriado, o boletim climático indica ainda a tendência de céu nublado a encoberto, com eventos de chuvas leves a moderadas, acompanhadas de trovoadas em áreas isoladas do Baixo Amazonas e Calha Norte. Também há previsão de chuva para madrugada e manhã de sexta-feira (22) nessas regiões. Na faixa litorânea do Arquipélago do Marajó, a expectativa é de tempo nublado e chuva leve a moderada entre os períodos da tarde e noite, principalmente.

O coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Saulo Carvalho, explica que a instabilidade climática ocorre em “decorrência da presença da Zona de Convergência Intertropical, além de um grande fluxo de umidade, que é encontrado praticamente em todas as regiões do Pará, exceto na região Sudeste".

Fim de semana será de tempo instável na Grande Belém

Sábado e domingo serão de tempo instável na RMB, com muitas nuvens ao longo do dia e chuva leve a moderada, podendo ser acompanhada de trovoadas isoladas entre os períodos da tarde e noite. O nordeste paraense também apresenta tendência de tempo instável no final de semana, variando entre nublado a encoberto no decorrer do dia, e com a mesma previsão de chuvas fracas a moderadas.

No Sudeste e Sudoeste há a mesma previsão de tempo nublado a parcialmente nublado, com momentos de céu encoberto e previsão de chuva leve entre os períodos da tarde e noite.

Para o Baixo Amazonas e Calha Norte, no Oeste do Pará, a previsão para o fim de semana segue com características parecidas ao restante do Estado, com céu parcialmente nublado pelas manhãs e aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas leves no decorrer da tarde e noite.

No Marajó, o sábado apresentará condições de tempo parcialmente nublado, enquanto no domingo haverá predominância de céu com muitas nuvens ao longo do dia. A previsão é de chuva leve entre a tarde e noite.