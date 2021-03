Confira exercícios para se fazer em casa durante a suspensão das academias

A decisão do Governo do Pará de fechar academias por sete dias, visando reduzir a curva de contágio do novo coronavírus, pegou de surpresa estabelecimentos e praticantes de atividade física, mas a interrupção das academias não deve ser motivo para o fim dos exercícios, que trazem inúmeros benefícios à saúde.

Pensando nisso, o paraense Pedro Barbosa, profissional de Educação Física, criou o “Desafio do Lockdown” nas redes sociais. O projeto consiste na realização de um treino por dia, durante os sete previstos pelo decreto, que serão publicados diariamente. Segundo ele, a dinâmica será crescente, com aumento gradual do nível de intensidade dos treinos, e é destinado inclusive para quem não está habituado com atividades físicas. Confira os cinco exercícios do dia um do desafio:

Ele destaca os proveitos à saúde dos treinos em tempos de covid-19.

“Nesse período de pandemia, manter uma rotina de exercícios é como um remédio para atenuar os prejuízos físicos e mentais dos quais a gente é exposto. O trabalho muscular ajuda a controlar o acúmulo de gordura, por exemplo, que está relacionado com doenças como diabetes, pressão alta e obesidade, além de ajudar em condições já existentes. Pelo lado psicológico, fazer exercícios libera substâncias que ajudam a regular o humor, diminuem o estresse e podem até auxiliar tratamentos psicoterápicos em casos de ansiedade e depressão”, explica.

Sobre a seleção dos exercícios, o educador físico informa que eles foram escolhidos de forma generalista, não individualizada e que a execução deve ser feita com cuidado para evitar danos físicos decorrentes da realização irregular dos movimentos. Além disso, ele pontua que é importante ficar atento e respeitar os limites do próprio corpo.

"Na execução, a pessoa tem que ponderar se tal exercício pode ser prejudicial para alguma condição de saúde dela. Por exemplo, se eu tenho um problema de desgaste da articulação do joelho e eu sinto dor na hora de realizar um agachamento, eu posso diminuir a amplitude do agachamento até onde eu não sinta dor. Em casos de tontura, náuseas ou dores nas articulações, é necessário suspender a atividade” .

“É um objetivo a curto prazo e que, no final, vai trazer uma sensação de satisfação. Eu desejo que, após o término do desafio, as pessoas escolham se manter numa rotina de exercícios”, finaliza.