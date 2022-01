Veículo flagrado fazendo 'cavalo de pau' em Salinópolis é apreendido após nova irregularidade

Agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) do Pará removeram, na tarde do último sábado (29), um veículo que estava obstruindo a via da praia do Atalaia, em Salinópolis, litoral paraense, dificultando a passagem de outros transportes motorizados. Mesmo ao ser orientado pelos agentes para retirar o automóvel, o motorista conduziu o veículo sem cinto de segurança, incorrendo em uma segunda infração de trânsito.

“Ao realizarem a abordagem, os agentes constataram que o veículo encontra-se em atraso no licenciamento e em processo de transferência, o que incorre em outras infrações”, informou o coordenador de operações e fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.

Segundo ele, os agentes acionaram o guincho e a Polícia Militar do Pará e conduziram o veículo e o condutor para os procedimentos cabíveis, conforme a legislação vigente.

Manobras perigosas

De acordo com o Detran do Pará, o veículo apreendido neste fim de semana é o mesmo que foi flagrado na última quinta-feira (27) realizando manobras perigosas na praia do Atalaia.

Nessa ocasião de quinta-feira, um vídeo gravado por uma banhista denunciou o momento em que uma jovem, supostamente menor, realizava "cavalo de pau" em alta velocidade na areia. Consiste numa freada brusca e giro ou guinada do volante, fazendo o veículo derrapar e dar meia volta até parar em posição invertida. Vários banahistas ficaram revoltados porque crianças estavam brincando na areia às proximidades.

Ainda nessa primeira ocasião, a Polícia Militar informou que dialogou com o proprietário do veículo, por causa da direção perigosa. Ele confessou ter dado a direção para a filha. A equipe da PM fez auto de infração contra o proprietário do carro por entregar veículo a pessoa sem Carteira Nacional de Habilitação.

Outro caso - contramão

Esse não foi o único episódio envolvendo condutores irregulares em Salinópolis neste fim de semana. Um motorista foi flagrado transitando pela contramão na PA-444. Os agentes do Detran abordaram o veículo e ao realizarem o teste do etilômetro constataram que o condutor dirigia sob o efeito de álcool. Além disso, foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação do motorista estava suspensa desde 2017.

Diante das infrações, o condutor foi conduzido para a Seccional Urbana de Polícia Civil do município. De acordo com o levantamento do Detran, somente neste mês de janeiro em Salinópolis, 118 condutores foram autuados por alcoolemia e 31 se recusaram a realizar o teste do etilômetro.