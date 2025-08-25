Capa Jornal Amazônia
Veículo fica atolado na Praia do Atalaia e mobiliza banhistas em Salinópolis

Um segundo automóvel foi usado para retirar o carro do local

O Liberal
fonte

Banhistas se uniram para retirar o veículo que ficou atolado na praia do Atalaia (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Na tarde deste domingo (24), banhistas se uniram para retirar um veículo que ficou atolado na Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense. A cena foi registrada por frequentadores e circulou nas redes sociais.

De acordo com as informações que circulam nas redes sociais, outro carro, mais potente, foi utilizado para auxiliar na retirada do veículo atolado. Esse problema ocorre com uma certa frequência principalmente no verão. Esse tipo de situação costuma ocorrer quando a maré sobe.

VEJA MAIS:

image Vídeo: carro fica destruído após atolar próximo à área de pedras em Salinópolis
Vídeos que circulam nas redes sociais, neste domingo (27), mostram a caminhonete amassada e cheia de água

image Caminhonete atolada é resgatada por viatura do Detran na Praia do Atalaia, em Salinas
O momento foi registrado em vídeo e circula nas redes sociais, mostrando o veículo oficial puxando o carro particular até a margem

Por isso, as autoridades reforçam os alertas sobre os riscos de circular com veículos na faixa de areia. O cuidado deve ser redobrado principalmente em horários de maré enchente, para evitar prejuízos e acidentes.

