Veículo fica atolado na Praia do Atalaia e mobiliza banhistas em Salinópolis
Um segundo automóvel foi usado para retirar o carro do local
Na tarde deste domingo (24), banhistas se uniram para retirar um veículo que ficou atolado na Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense. A cena foi registrada por frequentadores e circulou nas redes sociais.
De acordo com as informações que circulam nas redes sociais, outro carro, mais potente, foi utilizado para auxiliar na retirada do veículo atolado. Esse problema ocorre com uma certa frequência principalmente no verão. Esse tipo de situação costuma ocorrer quando a maré sobe.
Por isso, as autoridades reforçam os alertas sobre os riscos de circular com veículos na faixa de areia. O cuidado deve ser redobrado principalmente em horários de maré enchente, para evitar prejuízos e acidentes.
