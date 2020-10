Vaquinha virtual busca recursos para tratamento de médica paraense

Uma vaquinha lançada na internet tenta mobilizar a sociedade a angariar recursos para ajudar na saúde da médica veterinária Cintya Castro de Abreu, 29 anos. Ela, que é paraense, está internada em um hospital público no estado do Mato Grosso, em busca de diagnóstico de linfomas e nódulos que apareceram pelo corpo.

Sensibilizados e preocupados com a situação, amigos e ex-professores lançaram na internet a campanha “Ajude a Cintya na recuperação de sua saúde”. Por meio da campanha, eles criaram uma vaquinha virtual para buscar apoio financeiro para custear os exames particulares da médica, já que os resultados saem mais rápido e podem agilizar no diagnóstico do problema. E, assim, que ela possa iniciar o tratamento médico e a recuperação da saúde.

Ainda segundo os amigos e ex-professores, Cintya de Abreu precisou ser internada no Mato Grosso, onde já vivia há algum tempo com o esposo, por conta da agravante anemia. E, por meio de exame de ultrassonografia, descobriu, na semana passada, que existem vários linfonodos (órgãos que estão espalhados por todo o corpo, com função de remover partículas estranhas que possam entrar no sistema circulatório) aumentados em seu abdômen.

Além disso, existe um nódulo no estômago dela. Ainda segundo eles, trata-se de um linfoma e outro nódulo em seu fígado. “Este linfoma e nódulos precisam ser diagnosticados para saber se eles tratam de algo benigno ou maligno (câncer)”.

Cintya de Abreu é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Pará, no campus de Castanhal, nordeste do Pará. Ela adoeceu enquanto cursava mestrado em Biologia Ambiental na UFPA, campus Bragança, no litoral do nordeste paraense.

“Ela é uma pessoa alegre, estudiosa e cheia de vida, e, infelizmente, durante o mestrado adoeceu, enfrentando intensa anemia e perda progressiva de peso. Mesmo com essas dificuldades conseguiu, por conta de sua determinação e força de vontade, concluir sua pós-graduação. Nosso anseio aqui é tê-la saudável ao nosso lado! Então a todos que puderem ajudar, nós agradecemos muito e desejamos que sejam todos recompensados”, traz um trecho do texto publicado na página da campanha.

Ou ligue para: (65) 98466-9794 e (91) 98822-3042.