Vacinômetro vai acompanhar doses aplicadas no Pará

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) realizou, nesta quinta-feira (21), a primeira reunião da sala de situação que dará origem ao Vacinômetro, ferramenta digital que permitirá a população acompanhar o número de pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 no Estado no Pará.

Além das informações em tempo real, os dados estarão dividios de acordo com o desempenho dos municípios e das regiões de saúde.

Desenvolvido Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) da Sespa, o Painel de Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19 no Pará deve apresentar a soma de doses registradas no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde

A plataforma também apresentará, segundo a secretaria, o público-alvo de cada fase da campanha, porcentagem do público-alvo vacinado e gráficos com doses administradas diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas.

“Os dados serão atualizados a partir da inserção de registros nos sistemas de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde dos municípios”, informa a diretora do Cievs, Daniele Nunes.

Para a conclusão e veiculação do “Vacinômetro” do Pará, a Sespa ainda aguarda as orientações oficiais do PNI para a divulgação dos dados.

Enquanto isso, a campanha de imunização contra a Covid-19 no Pará prossegue desde quando as 173.240 mil doses de imunizantes enviadas ao Pará chegaram em Belém às 23 horas de segunda-feira (18).