Vacinação para o grupo de 12 a 17 anos aumenta a expectativa de pais e adolescentes

Depois do anúncio feito pelo governador do Estado, Helder Barbalho, na última sexta-feira (20), informando que a vacinação no Pará avançará para a faixa etária de 12 a 17 anos, iniciando pelos grupos prioritários, a expectativa de pais e adolescentes aumentou. Especialista avalia a inclusão deste grupo ao calendário vacinal como fundamental para o combate a covid-19.

Na casa da administradora Jessica Matos, só falta o filho de 14 anos ser vacinado. Para ela, o avanço na vacinação é um indicativo de que se está caminhando para o fim da pandemia.

“Fico muito feliz e esperançosa de saber que meu filho será vacinado. Fico feliz por ele e pelas pessoas ao redor dele, os amigos da escola, os professores, outras famílias que convivemos. Esse grupo é muito específico e demanda essa atenção”, afirma.

A médica especialista em infectologia, Helena Brígido, explica que a faixa etária de 17 a 12 anos muitas vezes não apresenta sintomas e podem ser potenciais transmissores da doença. “A expectativa de ampliar a faixa etária de pessoas vacinadas contra a covid-19 é fundamental para o controle da doença, porque são adolescentes e crianças que podem ser beneficiadas e, muitas vezes são assintomáticas e, se não têm manifestação clínica, não procuram atendimento, porém são potencialmente transmissores do vírus e, eventualmente, podem também manifestar a doença”, pontua.

A infectologista ainda ressalta que “se ocorrerem sinais e sintomas e estiverem vacinadas é bem menor a possibilidade de terem um quadro moderado, grave, e precisarem de internação ou ocorrer o óbito.”

Na avaliação de Helena Brígido, a ação de ampliação de faixa etária precisa ser aceita por toda a sociedade, porque houve estudo científico e, a ciência tem colaborado na controle da pandemia. “É importante a participação dos adolescentes para a procura de vacinação e o apoio da família no incentivo no dia preconizado para vacinar, além do apoio de toda a sociedade. A vacina protege contra a covid-19 e há segurança na produção de anticorpos contra o SARS-CoV2. Queremos o fim da pandemia e a vacina é um dos caminhos, além de uso de máscaras, evitar aglomeração e higiene da mãos”, ressalta a especialista.

Incentivos não faltam na casa de Ruan Mateus Matos, filho de Jessica Matos. Para o jovem, o dia da vacinação já é aguardado com bastante ansiedade. “Até imagino meus pais me levando e comemorando comigo essa vacina. Com certeza vou até um posto para receber minha dose”, afirma.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a vacina utilizada será do laboratório Pfizer, que, até o momento, é a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada em adolescentes de 12 a 17 anos. A secretaria informa ainda que inicialmente serão vacinados os adolescentes com deficiência e comorbidades.