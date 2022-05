Vacinação contra a covid-19 tem novo calendário em Ananindeua; veja as datas

A Prefeitura Municipal de Ananindeua divulgou o calendário de vacinação contra o novo coronavírus referente à próxima semana, de segunda (9) até sexta-feira (13). A imunização é destinada a adultos, adolescentes e crianças.

Confira as datas:



CORONAVAC:



1ª dose: Vacinação destinada às crianças de 6 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos;



2ª dose: Vacinação destinada às crianças de 6 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose.



PFIZER PEDIÁTRICA:



1ª dose: Vacinação destinada para crianças de 5 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;



2ª dose: Vacinação destinada às crianças de 5 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 2 meses completos após a primeira dose.





JANSSEN:



Obs: Gestantes não podem tomar a vacina da Janssen



3ª dose: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.



4ª dose: Pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.



Documentos necessários:

Primeira dose: RG, CPF ou Cartão SUS.

Segunda, terceira ou quarta dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

Horário: 8h às 12h30

Data: 9 a 13 de maio

Locais de vacinação

UBS Ana Maria Moraes

UBS Guanabara

UBS Nova Água Lindas

UBS Júlia Seffer

UBS Águas Brancas

UBS Ananindeua Centro

UBS Guajará 1

UBS Distrito Industrial

UBS Paulo Frota

UBS Cristo Redentor

UBS Warislândia

UBS Nova Zelândia

UBS Jaderlândia

UBS Coqueiro

UBS Ariri

UBS Una

UBS Jardim Nova Vida

UBS Águas Lindas

UBS PAAR

UBS Roraima-Amapá

UBS Icuí

UBS Atalaia

UBS Celso Leão

UBS Saré

UBS Cidade Nova IV