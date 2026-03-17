USP realiza Expedição Cirúrgica em Castanhal para implantar mais de 800 DIU's

Centenas de cirurgias eletivas e a implantação de 800 Dispositivos Intra Uterino (DIUs) serão realizadas pela primeira Expedição Cirúrgica da Universidade de São Paulo (USP) no município de Castanhal, na região nordeste do Pará. A ação é uma parceria inédita da USP com a Prefeitura de Castanhal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA).

O processo de triagem dos pacientes termina nesta quarta-feira (18) com a fase de captação e cadastro das pacientes. O atendimento está sendo realizado no Centro Cardiológico e de Diagnóstico de Castanhal, localizado na travessa 67, nº 231, no bairro Novo Estrela, ao lado do posto Francisca Jatene, das 7h às 17h.

A implantação do Dispositivo Intra Uterino (DIU) é um método contraceptivo reversível, com 99% de eficácia na prevenção da gravidez. A maioria das mulheres pode utilizar o DIU. Esse tipo de contraceptivo garante a prevenção à gravidez por anos. O procedimento é rápido e seguro, com duração de poucos minutos. A ação é feita por profissional capacitado e pode causar uma cólica leve momentânea.

Podem participar moradoras de Castanhal e de municípios pactuados, mediante apresentação do Cartão SUS. Após o cadastro, as pacientes selecionados participarão da triagem médica presencial, prevista para os dias 28 e 29 de março, no Hospital São José, onde serão avaliados por uma equipe multidisciplinar composta por médicos e enfermeiros.

A implantação do DIU está prevista para ocorrer entre junho e julho de 2026, quando a equipe médica da USP, composta por mais de 100 profissionais, estará no município exclusivamente para a execução dos procedimentos.

Atualmente, existem dois tipos principais de Diu: cobre e hormonal. O Diu de cobre não possui hormônio e pode durar até 10 anos. Já o Diu hormonal libera pequenas doses hormonais e pode suspender a menstruação. Cabe ao profissional de saúde avaliar e orientar o melhor para cada paciente.