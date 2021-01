Governador discute crise de oxigênio com prefeitos e anuncia medidas

Por volta das 19 horas desta terça-feira (19), o governador Helder Barbalho postou, no Twitter, um vídeo gravado em Santarém, ao lado do prefeito do município, Nélio Aguiar. “Acabamos de fazer uma videoconferência com os prefeitos da região da Calha Norte, aqueles que estão na área-limítrofe com o estado do Amazonas: Faro, Terra Santa, Juruti e Oriximiná e estamos em diálogo com os demais prefeitos, com o intuito de dialogar para solucionar as questão referentes ao atendimento a pacientes de covid ns estruturas municipais”, disse.

Segundo a prefeitura de Faro, no Baixo Amazonas, pelo menos seis pessoas morreram nas últimas 24 horas por asfixia. Segundo o governador, é fundamental que haja, por parte dos municípios, o devido planejamento, para adquirir oxigênios, para garantir equipes médicas e suportes de insumos para atender a população. “E o governo do Estado está à disposição nesse sentido para, naquilo que cabe ao governo do Estado, assegurar atendimento para toda a nossa população”, afirmou.

Segundo o governador, ainda nesta quarta-feira, o Barco Hospital Papa Francisco chega ao distrito de Maracanã, para atendimento da população; serviços aeromédicos e leitos de UTI serão abertos, em Juruti, no Hospital Regional do Baixo Amazonas e no Hospital Regional de Itaituba. "Pedi também à Agência Nacional de Aviação Civil autorização para pousar, em Faro, e realizar transferência dos pacientes que precisarem", disse.

Helder disse que também fez uma reunião com as empresas que fornecem oxigênio para a região de Santarém e do Baixo Amazonas. “E tive a comunicação de que as empresas têm oferta de oxigênio para atender. Porém, é claro, dependem das solicitações de cada município e o planejamento de qual consumo estão tendo”, acrescentou.

Mais cedo, o prefeito de Oriximiná, delegado Fonseca, postou, em seu Facebook, na tarde desta terça-feira (19), que tinha acabado de se reunir com o governador, de forma on line, oportunidade em que pediu transporte para a miniusina comprada em São José dos Pinhais (Paraná).

“O governador garantiu que o Ministério da Defesa irá fazer o transporte até quarta-feira, 18 horas”, contou. “Solicitamos também que Helder Barbalho interceda junto às empresas fornecedoras o aumento da oferta de oxigênio à Calha Norte do Estado. Na audiência, o governador comprometeu-se a ajudar, se for necessário, até financeiramente os municípios atingidos pela falta de oxigênio”, acrescentou.

“Pessoal, sobre a situação do município de Oriximiná, acabo de falar com o Ministro da Defesa e pedi ajuda para viabilizar o transporte aéreo, através da Força Aérea Brasileira, de uma mini usina de produção de oxigênio de São José dos Pinhais, no Paraná, para o município”, escreveu. Ele acrescentou: “O ministro ficou de dar uma resposta até o final do dia. Por enquanto, o município de Oriximiná continua abastecido por cilindros de oxigênio ”, disse o governador no twitter.