Usina da Paz Marabá completa seis meses de serviços e transformação social

A Usina da Paz do município de Marabá completou meio ano de funcionamento, consolidando-se como um polo transformador na região sudeste do Estado. Entregue em 22 de fevereiro de 2025, o complexo estadual já se tornou referência em inclusão social e acesso a serviços públicos disponibilizados de forma gratuita à população, já tendo garantido mais de 86 mil atendimentos.

Com uma estrutura moderna e funcional, a Usina da Paz Marabá oferta mais de 70 serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer, beneficiando diretamente os mais de 266 mil moradores locais. A unidade foi o 11º complexo do maior programa de cidadania e transformação social da América Latina entregue pelo governo estadual.

O complexo multifuncional tem prédios e salas equipadas para a oferta de atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, cursos de educação e capacitação profissional, além de espaços como biblioteca, salas de informática, dança, gastronomia, teatro, ginásio poliesportivo, piscina, praça multicultural, playground, parte pet, entre outros.

Múltiplos benefícios à população - Para o líder comunitário Lourival Oliveira, a Usina da Paz foi um ganho enorme para toda a comunidade marabaense. “Parabenizo o Governo do Estado por ter trazido um projeto como este, que traz o bem-estar social para a comunidade. A gente vê pessoas carentes, que antes não eram alcançadas, hoje recebendo diversos serviços e atendimentos perto das suas casas.” disse.

A dona de casa Ivanilda Almeida, moradora do bairro Bela Vista, contou que já fez mais de 5 cursos da Usina da Paz e que os conhecimentos adquiridos têm lhe dado uma nova perspectiva de vida. Atualmente, ela está participando do curso de corte e costura, onde está aprendendo a fazer peças de crochê.

“Antes eu não sabia nem enfiar a linha em uma agulha. Agora, graças a Deus, eu aprendi muita coisa que já me permite fazer pequenos trabalhos em casa. Aprendi muito com os professores e também com os colegas. Aqui recebemos um ótimo atendimento e os cursos funcionam para mim como uma terapia.” contou Ivanilda.

Portas abertas para a comunidade - A Usina da Paz de Marabá segue firme como um espaço de mobilização social, acolhimento e qualificação, como destaca a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

“A Usina da Paz de Marabá nasceu para abrir portas de oportunidades para a comunidade e fortalecer a cidadania. Em apenas seis meses, já vemos milhares de vidas transformadas por meio dos cursos, oficinas e serviços oferecidos. Nosso objetivo é seguir ampliando esse trabalho, mostrando que o Estado está presente no dia a dia das pessoas, ajudando a construir sonhos e garantindo dignidade para todos”, afirmou a gestora.

Serviço - A Usina da Paz Marabá fica localizada na Avenida Sororó, bairro Jardim União. O complexo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos fins de semana, das 8h às 12h, ou de acordo com programações especiais e demandas da comunidade. A programação completa pode ser consultada presencialmente na unidade ou por meio do Instagram oficial: @usinasdapaz.