Usina da Paz do Bengui recebe serviços em mais uma edição do programa 'Por Todas Elas'

A Usina da Paz "Pe. Bruno Sechi", localizada no bairro do Bengui, em Belém, recebeu, nesta terça-feira (9), mais uma grande ação do programa "Por Todas Elas". A programação especial, promovida pelo governo do Estado, garantiu uma manhã repleta de serviços e atendimentos gratuitos de saúde, lazer e cidadania para as mulheres do bairro e suas famílias.

Durante a ação, o governador Helder Barbalho reforçou a presença do Estado nas comunidades por meio do "Por Todas Elas", que, somente nos primeiros dias do mês de setembro, já realizou seis grandes ações de serviços e entrega de óculos de grau a moradores atendidos pelo programa.

“Hoje, chegamos ao bairro do Bengui, na Usina da Paz, para cuidar das mulheres e das famílias do bairro, dando prosseguimento a estas agendas de cuidados àqueles que mais precisam. O programa ‘Por Todas Elas’ tem percorrido bairros da Região Metropolitana e ido ao interior do Estado nestes mutirões de atendimento. Cuidar das pessoas, olhar, aproximar o governo para atender quem mais precisa, é isso que estamos fazendo”, declarou o chefe do Executivo estadual.

Coordenadora e idealizadora do projeto de atendimento às mulheres paraenses, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, disse estar feliz por poder levar os atendimentos ao bairro do Bengui. “A gente fica muito feliz de estar junto do povo do Bengui, que é um bairro importante da nossa cidade. O futuro do Pará depende da força e da coragem de mulheres e homens, no dia a dia da sociedade. Estamos aqui junto de vocês para ouvir, atender e cuidar de todos”, disse.

Atendimentos importantes para a população

Mais de 30 tipos de serviços foram disponibilizados na ação desta terça-feira (9), como emissão de documentos, atendimentos médicos e odontológicos, exames de mamografia e ultrassonografia, exames oftalmológicos e escolhas de armação para a produção de óculos de grau, orientações de saúde para mulheres e encaminhamentos para exames e consultas especializadas, serviços de estética, atrações culturais, sorteios de prêmios, atividades recreativas para crianças, atendimentos da Defensoria Pública do Estado, serviços de saúde para pets, entre outros.

A estudante Khethellem Oliveira buscou e conseguiu atendimentos veterinários para sua cachorra, Lana. “Esse tipo de atendimento é muito importante, porque geralmente as pessoas não têm renda alta e não podem pagar por atendimentos e cirurgias particulares. Também facilita o nosso acesso, já que alguns postos de atendimento são distantes”, frisou.

A universitária Rafaela Cristina conseguiu realizar exames oftalmológicos e garantir a produção dos seus novos óculos de grau. “Ter uma ação como essa aqui na Usina é algo que facilita muito o acesso para as pessoas. Já estou há muito tempo com estes óculos, com dificuldades para enxergar e fazer provas na faculdade. Hoje eu consegui, o atendimento foi rápido e valeu a pena. Daqui pra frente será maravilhoso”, comemorou Rafela.

Mais benefícios

A ação também garantiu a entrega de benefícios do programa Credcidadão a mulheres empreendedoras do bairro do Bengui. Foram entregues 40 benefícios, totalizando um investimento de R$ 80 mil para incentivar a geração de trabalho e renda entre as microempreendedoras locais.

Por Todas Elas

Criado em 2024, o programa estadual “Por Todas Elas” é uma iniciativa do governo do Pará, que visa garantir serviços essenciais, além de fomentar os debates sobre a importância da participação feminina na política como protagonistas na construção de direitos. O programa percorre municípios de todas as regiões do Pará, levando orientações e serviços de saúde, lazer e cidadania para as mulheres paraenses, e garantiu cerca de 160 mil atendimentos, desde a sua criação.

Serviço

O programa dará sequência, nesta quarta-feira (10), a partir das 8h, aos serviços de consultas médicas a moradores do Bengui e comunidades vizinhas. Os atendimentos começam às 8h, na própria Usina da Paz, localizada na Estrada do Bengui, ao lado do Parque de Retenção do Detran.

Já na sexta-feira (12), o programa ‘Por Todas Elas’ chega ao bairro do Tapanã, com mais uma grande ação de saúde, lazer e cidadania, com serviços e atendimentos gratuitos para a população. A programação será realizada na Escola Estadual Aldebaro Klautau, a partir das 8h. Mais detalhes podem ser consultados por meio do Instagram oficial da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac): @seac.pa