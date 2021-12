UPA de Santarém atende mais de 6 mil casos de síndromes gripais em menos de dois meses

A população de Santarém, oeste do Pará, está enfrentando um surto de gripe crescente nos últimos dois meses. Isso foi evidenciado nos dados atuais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas que ultrapassou a 6 mil pessoas acolhidas, sendo maior no mês dezembro com 67% a mais em relação ao mês anterior. Todos apresentavam sintomas característicos de síndromes gripais/virais das mais diversas, entre elas, Covid-19, H1N3, influenza, Zica, chikungunya e dengue.



Um levantamento mostrou que a UPA 24h da cidade atendeu do dia 1º de novembro até está segunda-feira, 27 de dezembro, 6373 pessoas com sintomas gripais, desses 4875 eram adultos e 1561 eram crianças. Em novembro passaram pelo fluxo rápido dos consultórios da Unidade 2390 pacientes e em dezembro o atendimento aumentou em 67%, contabilizando, por tanto, 3983 pessoas com algum mal-estar relacionado às gripes. Já no Centro Especializado de Atendimento Covid-19, localizado na UPA, foram 209 internações nesse mesmo período. O CEACovid-19 é uma das medidas adotadas pelo governo municipal e estadual para o combate à doença. Existem também duas unidades de saúde descentralizadas (USD) para pessoas com sintomas de gripe.



"Tudo isso se assemelha a covid, mas para a confirmação desses casos ou não é preciso de testes antígenos que pela grande demanda desses últimos dias o município acaba não conseguindo suprir, trazendo então uma situação alarmante. Quanto ao perfil dos internados estão; idosos, não vacinados ou vacinados apenas com a primeira dose do imunizante (covid-19), pessoas com dores muscular, coriza e mal-estar geral." - disse Rodolfo Sousa, coordenador de enfermagem da Unidade.



Neste momento o Centro tem 9 pacientes internados confirmados para o vírus da Covid-19, 6 deles estão em leitos clínicos e 3 em leitos de estabilização.



Semelhança com a covid



Rodolfo Sousa destacou ainda a semelhança entre os sintomas gripais apresentados pelos pacientes com os do coronavírus, mas segundo ele, pode não ser, porque a cidade está vivendo um período chuvoso. "Esse período chuvoso reforça as gripes, sabemos que isso acontece todos os anos. A maioria sente febre, dor no corpo, dor de cabeça, calafrio, coriza e dor nas articulações e tudo isso se assemelha a covid-19, e precisamos atender sabendo dessa possibilidade, por isso a orientação é medicar e pedir para repousar e se resguardar em casa. Os casos mais moderados ficam

Internados", enfatizou.



Atendimentos em Santarém



Centro Especializado de Atendimento Covid-19, Santarém conta com duas USD, uma no bairro Nova República na avenida Tancredo Neves, próximo à praça do bairro a outra no Santarenzinho que funciona na Unidade de Saúde 24h do bairro localizada na avenida Tomé de Souza. quanto a escolha desses pontos foi devido a grande concentração populacional nestas grandes áreas.