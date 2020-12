Universidade do Estado do Pará divulga 5ª repescagem; há aprovados em Medicina

A quinta repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2020 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi divulgada na manhã desta sexta-feira (4), a. A lista de convocados à matrícula para as vagas remanescentes nos cursos de graduação totaliza 63 pessoas.

Veja a lista com os aprovados



Desse número de vagas, 42 são destinadas a cotistas e 21, a não cotistas. Para os cursos de Enfermagem, Medicina, Graduação em Educação Física e Licenciatura em Pedagogia, ofertados em Belém, a presente chamada contempla 33 pessoas ao todo. Nos demais campi da Uepa, os cursos com vagas disponibilizadas no Edital nº 50/2020 são: Engenharia de Software, em Castanhal; Biomedicina e Engenharia Florestal, em Marabá; e Licenciatura em História, em Salvaterra.

Estudantes menores de idade, ao levarem a documentação original ao campus, para fins de comprovação, deverão estar acompanhados de um responsável legal, sem o qual não efetivarão a matrícula. No caso de candidatos de escolas da rede pública do Estado, que ainda estejam na última série do Ensino Médio, é exigida uma declaração de concluinte da série, no ano letivo corrente. Esta declaração deverá ser substituída pela documentação definitiva em um prazo máximo de 90 dias, ficando a efetivação da matrícula condicionada à apresentação dos documentos obrigatórios.

Caso o candidato não realize o primeiro momento da matrícula on-line e não compareça no prazo de até 90 dias no campus específico do curso para o qual foi convocado, para apresentar toda a documentação obrigatória, perderá o direito ao ingresso na Uepa. “Deve ficar bem explicado para o candidato que a matrícula dele só será concretizada depois da entrega e conferência da documentação comprovatória obrigatória”, finaliza o diretor de Controle Acadêmico (DCA), Manoel Delmo de Oliveira.

Documentos necessários para a matrícula



- Carteira de Identidade;

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

- 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

- Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição, ou declaração de quitação eleitoral, emitida pelo site do Tribunal Regional Eleitoral;

- Histórico Escolar do Ensino Médio;

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

- No caso de apresentação de Declaração de Conclusão do Ensino Médio, pelo candidato, esta deverá ter o prazo máximo de validade de 90 dias, no ato da matrícula;

- Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).