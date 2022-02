Universidade do Estado do Pará desenvolve pesquisa sobre educação no sistema prisional

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) está desenvolvendo desde 2020 o projeto "Práticas Pedagógicas Inclusivas e a Garantia do Direito à Educação para Mulheres Encarceradas (Pibid)", que aborda a temática da condição da mulher na sociedade. A responsável é a pedagoga Maria Auxiliadora Maués, que junto com o grupo de pesquisa debatem sobre a educação no sitema prisional paraense.

Além deste grupo, há uma década, o Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre Gestão, Trabalho e Educação Carcerária (GEPGTEC) do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Uepa investiga sobre o ensino no ambiente penitenciário. Na equipe estão estudantes na iniciação científica, professores que atuam na educação carcerária e pesquisadores, que são ex-alunos da universidade.

De acordo com o site da UEPA, muitos trabalhos com bolsas Pibid e Pibic foram realizados, além de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). No entanto, somente em 2020 que o foco foi destinado às mulheres.

No momento, os estudos do GEPGTEC estão no âmbito teórico, pois devido à pandemia da Covid-19 a pesquisa de campo ainda não foi efetivada. Mas o grupo realizou entrevistas com professores, que dão aula em escolas carcerárias, assim como entrevistou gestores, diretores, e também teve acesso a registros de outros profissionais atuantes nesse âmbito, com o objetivo de compreender como a educação no sistema penitenciário paraense ocorre.

O Grupo teve seu primeiro projeto de Iniciação Científica aprovado em 2015, com a discussão sobre a gestão no cárcere. Práticas pedagógicas, educação física e educação no cárcere também foram propostas de estudos aceitas.

Ainda em execução, o estudo deve encerrar ainda no final do primeiro semestre deste ano e divulgar seus achados. Já o do Pibic, que possui o mesmo título do Pibid, será concluído em 2023.

(Com informações da Ascom UEPA)