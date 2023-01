Única ONG que cuida de animais de rua em Santarém pede ajuda para não fechar as portas

Cachorros e gatos abandonados nas ruas do município de Santarém, oeste do Pará, recebem cuidados e adoção afetiva por meio da ONG "Lar do Amor". Há cerca de 5 anos, Adriana Machado, moradora da cidade, decidiu resgatar animais em situação de vulnerabilidade, que resultou na criação da Ong. Com atuação totalmente voluntária e solidária, o objetivo do espaço é tratar os bichinhos para que encontrem os pais de Pet. No entanto, a Ong está com o funcionamento ameaçado por dívidas que chega a R$ 60 mil.

Adriana é a diretora-presidente da instituição, que atua de forma independente e não recebe financiamento de instituições públicas. A ong se mantém exclusivamente de doações arrecadadas por meio de redes sociais. Atualmente,o trabalho é desenvolvido por seis voluntários.

Animais são tratados e disponibilizados para adoção (Ândria Almeida/ O Liberal)

Ela conta que a ideia surgiu diante do amor da santarena pelos bichinhos e da necessidade de uma organização que lutasse por eles na cidade. Há um ano a organização é regularizada e mantida pelo trabalho voluntário.

O “Lar do Amor” já resgatou mais de 2 mil animais de rua, desde o início das atividades. Todos foram tratados, castrados e colocados para adoção responsável, tendo assim uma nova chance de vida. Atualmente, há 8 animais na Ong prontos para encontrar uma residência com pessoas que vão oferecer cuidados e carinhos. Existem ainda mais de 200 “animaizinhos” em lares temporários, segundo a coordenação.

Animais são cuidados com a ajuda de voluntários (Ândria Almeida/ O Liberal)

Dívidas ameaçam o funcionamento da Ong

A maior dificuldade enfrentada pela ONG é quanto aos custeios básicos para o funcionamento do espaço. Algumas dívidas têm impedido que a dona da ONG consiga resgatar mais cachorros e gatos. “As doações são escassas e as dívidas só aumentam, o que leva a perda de crédito nas clínicas parceiras. Dependemos totalmente de doações para manter as atividades e precisamos de pessoas de bom coração que possam oferecer lares temporários para os animais resgatados”, enfatiza Adriana.

As dívidas adquiridas pela ONG, que é a única no município neste seguimento, são referentes a atendimentos veterinários dos animais resgatados e já somam R$ 60 mil. No momento, 11 animais que foram retirados da rua estão internados, isso faz com a dívida aumente diariamente.

Para ela, a causa em prol da ajuda de animais não é valorizada como deveria. Ela enfatiza que o “Lar” depende de doações para tudo, desde atendimento veterinário até alimentação. “Não temos abrigo próprio e, por isso, precisamos de pessoas de bom coração que possam oferecer um lar temporário para os animais que recebem alta das clínicas”, disse.

Abrigo possui animais precisando de um lar (Ândria Almeida/ O Liberal)

Nestes casos, explica a diretora-presidente, os voluntários da ONG se responsabilizam por tudo o que o animal precisar. Os resgates são realizados por meio de pedidos de ajuda ou de denúncias de maus-tratos. No entanto, cada vez mais tem diminuído o número de novos ajudantes, pois até mesmo na hora do resgate é necessária que tenha uma “carona solidária” e ajuda de custo para o tratamento dos animais resgatados nas redes sociais.

Apesar das dificuldades, os seis voluntários continuam se dedicando a ajudar os animais abandonados e buscando formas de resgatá-los e encontrar lares que tenham afetividade. No entanto, Adriana endossa sobre a importância da sociedade reconhecer o trabalho da ONG como necessário e que haja mais contribuições. Seja com recursos financeiros ou oferecendo lares temporários.

Para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, pode acessar o perfil no instagram através do perfil @LARDOAMORSANTARÉM. Já as doações podem ser feitas pelo pix da ong:CNPJ: 40.106.854/0001-71.

Pedidos de ajuda

A ONG recebe, em média, 15 ligações por dia; em 10 dias são 150 animais, e apenas três pessoas para atender à demanda. “Nós trocamos de página na rede social recentemente por um problema interno da Ong. Hoje, temos apenas 3 mil seguidores na página, se cada um nos doasse apenas R$ 1 por mês, conseguiríamos ajudar muito mais animais, pois dependemos muito das doações feitas através das redes sociais”, desabafou.

Final feliz

O Lar do Amor já recebeu muitos animais em situações difíceis. Entre tantas histórias bonitas e com finais felizes está a da Spike e da Lindinha, duas cadelas que encontraram um lar na casa de Adriana, junto com mais sete cães e quatro gatos que moram na casa da fundadora da ONG.

Lindinha chegou há três anos e meio e foi encontrada em estado grave depois de ser atingida por um material fervente. Com boa parte dos pêlos queimados, foi levada para uma das clínicas parceiras. "O tratamento dela foi muito difícil, acredito que foi o mais difícil que recebemos na ONG. Ela chorava demais, mas depois de vários meses aconteceu a recuperação total, nesse período eu me apaixonei por ela e adotei", declarou Adriana.

Ao contrário do que muita gente pensa, o abandono não é só o 'descarte' do bichinho. Há cerca de dois anos uma denúncia colocou mais uma vez a ONG nas ruas para encontrar quatro cachorros, um deles o Spike, que estava em situação "complicada", de acordo com as responsáveis pelo Lar do Amor. Elas contam que ele pesava apenas um quilo. Os tutores foram multados em R$ 3 mil por cada animal. Após seis meses de internação por conta de uma desnutrição grave, Spike recebeu alta, mas a sua idade (13 anos na época do resgate) aumentou a dificuldade para encontrar um novo lar. Spike também se tornou um dos inquilinos de Adriana.

Adriana Machado cuida dos animais com a ajuda de mais seis voluntários (Ândria Almeida/ O Liberal)

Para denunciar maus-tratos de animais, qualquer pessoa pode entrar em contato pelo 190 da Polícia Militar, e também procurar o Comando de Polícia Ambiental ou a Secretaria de Meio Ambiente do município em que reside. A pena para maus-tratos pode chegar a cinco anos de prisão.