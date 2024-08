União Espírita Paraense divulga livros e promove palestras em shopping de Belém

A Livraria “André Luiz”, da União Espírita Paraense (UEP), abriu uma loja temporária no primeiro piso do Boulevard Shopping Belém, no bairro do Reduto. O espaço ficará aberto até o dia 22 de setembro deste ano.

A cessão do espaço é fruto de uma parceria entre a UEP e o centro comercial. “Todo ano, buscamos essa possibilidade e obtemos a aquiescência e autorização da administração para a venda de obras espíritas”, informou o diretor da Livraria, Carlos Correia.

Segundo o diretor, a iniciativa é muito importante devido à visibilidade que é dada aos livros e ao intenso fluxo de pessoas que circulam diariamente no empreendimento.

Na Livraria, os visitantes vão encontrar muitos livros em destaque como as obras básicas do Espiritismo codificado por Allan Kardec. São livros que contêm toda a essência do ensino moral de Jesus Cristo, considerado um grande mestre na doutrina espírita.

“Temos o Evangelho Segundo o Espiritismo que, este ano, está fazendo 160 anos de sua publicação, e as demais obras básicas do Espiritismo com desconto de 10%”, ressaltou Carlos Correia, acrescentando que também há diversas obras com 5% de desconto.

Palestras públicas

Além da livraria, haverá várias palestras no auditório do shopping aberta ao público. A primeira será nesta quarta-feira (28), das 18h às 19h, com o tema “Eu, imortal! E agora?", proferida por Amilton Oliveira.

Já na quinta-feira (29), no mesmo horário, o tema será “A Mediunidade nas Crianças”, tendo como palestrante Fernancy Ribeiro.

Conforme Carlos Correia, a programação de palestras está linkada com a Livraria “André Luiz”. “Pois o Livro é o instrumento condutor das verdades espirituais à humanidade, e as rodas de conversas e palestras são a efetivação e divulgação dessas verdades à sociedade contemporânea”, concluiu.