Sábado (10) é dia da tradicional recitação das Mil Ave-Marias

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizará, no próximo sábado (10), a tradicional Recitação das Mil Ave-Marias. O evento, que faz parte das atividades preparatórias para o Círio de Nazaré 2024, será realizado na Capela Bom Pastor, localizada no Centro Social de Nazaré, no estacionamento da Basílica Santuário. As orações terão início às 8h e a previsão é de que se estendam até por volta de 14h30.

A recitação das Mil Ave-Marias é um momento de espiritualidade voltado para a intensificação das intenções relacionadas à realização do Círio, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, assim como para os pedidos pessoais dos participantes. Este ano, a expectativa é de que cerca de 200 pessoas participem do evento, que contará com a presença de casais, membros da Guarda de Nazaré e diversas pessoas convidadas a integrar o momento de oração.

A recitação, iniciada em 2015, vem ocorrendo de forma ininterrupta e é aberta a todos os devotos, comunidades católicas e interessados em rezar pelas suas intenções pessoais.

A dinâmica da recitação consiste em uma variação do Terço tradicional, em que, em vez de rezar dez Ave-Marias por vez, serão rezadas cinquenta, com a participação em rodízio dos presentes.

O evento é uma das muitas atividades que compõem a extensa programação que antecede o Círio de Nazaré, fortalecendo a fé e a devoção dos participantes em preparação para o grande dia da festa.

A participação é aberta a todos, e aqueles que desejarem poderão se juntar ao grupo na Capela Bom Pastor durante o período de oração.