'Um bom ano para celebrar': Grupo Liberal lança clipe de fim de ano neste domingo (18)

O Grupo Liberal vai lançar o seu já tradicional clipe de fim de ano neste domingo (18), no intervalo do "Fantástico". A peça será veiculada ao longo da programação da TV Liberal e estará disponível nos perfis dos veículos do Grupo Liberal nas redes sociais. Neste ano, a trilha sonora escolhida é quase uma unanimidade dos paraenses: o brega. Músicos de várias vertentes e épocas foram convidados para interpretar a música-tema “Um bom ano pra ser feliz”, escrita pelo cantor e compositor Arthur Espíndola.

VEJA MAIS

“Virou tradição lançar o clipe de Ano Novo do Grupo Liberal. A letra da música, composta pelo mestre Arthurzinho, já se tornou familiar. Este ano, resolvemos ousar e o ritmo do brega irá conduzir nosso tema, que celebra a vida junto com quem amamos. O resultado final ficou incrível, feito por gente muito talentosa. Arrepia!”, antecipa Elton Magalhães, diretor de programação da Rede Liberal.

O time de estrelas da música paraense conta com nomes de peso como Rebeca Lindsay, Valéria Paiva, Viviane Batidão, Nelsinho Rodrigues e Maderito. A música tem um começo lento e intimista. Mas, no decorrer do tempo vai acelerando e se transformando em uma grande festa. O clipe é composto por pessoas comuns, registradas em vária situações e cenários do nosso Estado, explorando a diversidade e o cotidiano da Amazônia.

São cenas de crianças brincando, famílias reunidas, amigos confraternizando e casais aproveitando o tempo juntos. A peça encerra com uma grande confraternização, em um dos principais cartões postais de Belém, unindo todos os personagens, cantores, telespectadores, colaboradores e apresentadores do Grupo Liberal.

Mensagem

Na edição do clipe, o Grupo Liberal escolheu o tema “Um bom ano para celebrar”. A campanha tem o intuito de empolgar e inspirar o público com uma mensagem de esperança e fé. O objetivo é mostrar que isso é o que nos move diariamente, além de levar a todos uma visão mais leve e bonita do mundo, a partir de realidades diversas na nossa Amazônia. O filme mostra exemplos de confraternização e união de pessoas que se encontram e se abraçam para lembrar que são esses pequenos momentos, com as pessoas que amamos, que nos fazem ter gratidão pela vida e nos dão energia para seguir em frente todos os dias