​Ufra omite informações sobre casos de assédio sexual na instituição, diz site

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) é uma das oito instituições federais que ignoraram pedido ou enviaram informações que não condiziam com demanda feita pela reportagem da CNN Brasil, que divulgou nesta segunda-feira (31) um levantamento sobre denúncias de assédio sexual nas universidades. Procurada pela reportagem de O Liberal, a Ufra não se manifestou sobre o assunto.

VEJA MAIS

​Segundo a CNN Brasil, essas universidade​s não apresentaram as informações requisitadas via Lei de Acesso à Informação​ (LAI). Algumas negaram o pedido desde o primeiro contato (como a Universidade Federal de Santa Catarina) e outras alegaram problemas internos (como a Universidade de Brasília, que alegou que os servidores técnico-administrativos que cuidam desse tipo de apuração estavam em greve).

As universidades que não apresentaram os dados (ou que os apresentaram de forma de forma diferente da requisitada, o que não permite a análise conjunta com as demais informações) são as seguintes:

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

Universidade Federal de Alagoas (UFAL);

Universidade de Brasília (UnB);

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA);

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC);

Universidade Federal de Viçosa (UFV);

Universidade Federal do Amapá (Unifap);

Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar).