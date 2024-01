Ufra oferta mais de mil vagas pelo Sisu para ingresso em 2024

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) irá ofertar 1.135 vagas na edição 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As vagas estão distribuídas em 42 cursos, nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. As inscrições podem ser feitas entre os dias 22 e 25 de janeiro, por meio da página do Sisu no portal do MEC. Para se inscrever, o candidato deverá ter feito a prova do Enem em 2023. A média mínima exigida para os cursos é de 450 pontos.

Das 1.135 vagas ofertadas pela Ufra no Sisu, 420 serão para ampla concorrência, 709 vagas por meio da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 14.723, de 13 de novembro de 2023) e 6 vagas destinadas para ações afirmativas. Para saber como são divididas por cada curso é necessário acessar o Termo de Adesão ao Sisu.

Bônus regional e vagas para candidatos surdos

De acordo com o Termo de Adesão ao Sisu 2024, a universidade adotará como ação afirmativa o bônus de 10% na média final do Enem 2023, destinada aos candidatos inscritos para os cursos dos campi interiorizados. O bônus se aplica exclusivamente aos cursos ofertados nos campi de Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. Para obter a bonificação, o candidato deverá ter concluído o ensino médio no Pará e residir no estado, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba. A Ufra também terá reserva de vagas para candidatos autodeclarados surdos no curso de Letras-Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), no campus Belém.

Neste ano, o Sisu 2024 seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas (Lei nº 14.723, de 13 de novembro de 2023). Assim, todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o seu desempenho no Enem, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas.

O Sisu 2024 seguirá os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados do Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Cronograma

22 a 25/01/2024 – Período de inscrições

30/01/2024 – Resultado da Chamada Regular

01 a 07/02/2024 – Matrícula da Chamada Regular

30/01 a 07/02/2024 – Prazo para participar da Lista de Espera

A partir de 08/02/2024 – Convocação dos candidatos da Lista de Espera

Confira as vagas e os cursos ofertados pela Ufra no Sisu 2024:

Número de vagas / Cursos

Belém

75 - Agronomia

25 - Ciência e Tecnologia de Alimentos

25 - Ciências Biológicas

25 - Computação – Licenciatura

25 - Engenharia Ambiental e Energias Renováveis

25 - Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

25 - Engenharia de Pesca

45 - Engenharia Florestal

30 - Letras – Libras

25 - Letras – Língua Portuguesa

40 - Medicina Veterinária

20 - Pedagogia

25 - Sistemas de Informação

25 - Zootecnia

Capanema

25 - Administração

25 - Agronomia

25 - Biologia – Bacharelado

25 - Biologia – Licenciatura

25 - Ciências Contábeis

25 - Engenharia Ambiental e Energias Renováveis

Capitão Poço

25 - Agronomia

25 - Biologia – Bacharelado

25 - Computação – Licenciatura

25 - Engenharia Florestal

25 - Sistemas de Informação

Paragominas

25 - Administração

25 - Agronomia

25 - Ciências Contábeis

25 - Engenharia Florestal

25 - Sistemas de Informação

25 - Zootecnia

Parauapebas

25 - Administração

25 - Agronomia

25 - Enfermagem

25 - Engenharia Florestal

25 - Engenharia de Produção

25 - Zootecnia

Tomé-Açu

25 - Administração

25 - Biologia – Licenciatura

25 - Ciências Contábeis

25 - Engenharia Agrícola

25 - Letras – Língua Portuguesa