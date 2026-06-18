Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

UFRA finaliza apuração com vitória da Chapa 2 de Gracialda Ferreira e Raimundo Silva

Resultado preliminar apurado na noite desta quinta-feira (18) contou com 6.605 votos da comunidade acadêmica

O Liberal
fonte

Comunidade da UFRA foi às urnas para eleger a nova reitoria para a instituição. (Igor Mota / O Liberal)

A eleição para reitoria e vice-reitoria da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) foi realizada nesta quinta-feira (18/06), por meio de sistema de votos eletrônicos (VotaNET) disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA). A Chapa 2 foi a primeira colocada com 4.200 votos (58,98%).

Do total de 11.134 eleitores aptos participaram do pleito 6.605 votantes. A votação foi realizada exclusivamente de forma on-line. A eleição da reitoria da instituição para o quadriênio 2026–2030 passou por uma série de problemas legais até este momento. Devido a isso uma reitora pró-tempore foi indicada pelo MEC para assumir o cargo enquanto a escolha da nova reitoria era realizada.

A Chapa 2, que tem a candidatura de Gracialda Costa Ferreira (candidata à reitora) e Raimundo Thiago Lima da SIlva (candidato à vice-reitor), teve a maioria 4.200 dos votos (58,98%). A segunda colocada foi a Chapa 3, que conseguiu 1.418 votos (29,30%). A última colocada foi a Chapa 1, com 987 votos (11,72%). A apuração do resultado foi divulgado ao vivo por meio do canal da UFRA no Youtube.   

Dentro do universo total de 6.605 votantes, a maioria dos participantes foram os discentes com 5.672 votos, em seguida os docentes com 499 votos, e depois os Técnicos-Administrativos em Educação (TEAs) com 434 votos.

A comissão eleitoral abrirá agora prazo para entrada de recursos. Os candidatos ou eleitores poderão entrar com recursos a partir desta sexta-feira (19) até a próxima segunda-feira (22), por meio do Sipac. O recursos deverão ser julgados entre os dias 23 e 24 de junho. E na próxima quinta-feira (25/06) será divulgado o resultado final da eleição e o envio para o Colegiado Eleitoral Especial (CEE).

O CEE é responsável por receber o resultado final e enviar para o Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF). O colegiado também é responsável por homolgar o resultado final até sexta-feira (26/06). O Governo Federal é o responsável por empossar a nova reitoria eleita pela comunidade.

Com a ⁠Lei nº 15.367/2026, foi extinta a lista tríplice para a escolha de reitores e reitoras de universidades e institutos federais. Desta forma, a chapa mais votada deverá ser empossada, caso não haja nenhum problema.

A presidente da Comissão Eleitoral, professora Ruth Almeida, informou que a eleição foi tranquila e agradeceu à parceria do TRE-PA que disponibilizou o sistema para votação. "Estamos vivendo um contexto muito conturbado. Havíamos tido uma eleição que foi suspensa, porque o nosso Conselho Superior não estava regularizado. Nós somos da Comissão Eleitoral Geral que é formado para organização a eleição, mas para primeiro organizar o Consun. Tivemos que organizar a eleição dos diretores que compõem o Consun. Depois teve a aprovação da lei que acabou com a lista tríplice. Aí o nosso Consun aprovou a resolução no dia 18 de maio, e hoje um mês depois a gente faz a eleição", explicou.

Durante o pleito, a Comissão Eleitoral foi acompanha por cinco procuradores gerais da Advocacia-Geral da União (AGU). "O próximo passo então quando entregarmos o resultado final para o Colegiado Eleitoral Especial (CEE), no dia 25, que está previsto na legislação nova, é que recebe ao resultado e envia para Brasília. Ou seja, esse colegiado é que irá homologar o resultado final. E com a assinatura do ministro da Educação e do presidente haverá reitora mesmo eleita e empossada", detalhou a presidente da Comissão Eleitoral. 

Resultado preliminar das eleições para reitoria da Ufra

Chapa 1 - 4.200 votos (58,98%)

Chapa 2 - 1.418 votos (29,30%)

Chapa 3 - 987 votos (11,72%

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleição para reitor da Ufra

UFRA

reitoria da ufra
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Operação ‘Escudo Feminino’ mobiliza mais de 1,7 mil agentes contra violência à mulher no Pará

A terceira fase da ação iniciou nesta quinta-feira (18/6) e vai até sexta (19/6). Nas duas anteriores, foram registradas 64 prisões e mais de 3,6 mil atendimentos a mulheres em todo o estado

18.06.26 13h29

TERMINAL

Estrangeira vive no Aeroporto Internacional de Belém após problemas com passaporte

Fatmata Sessai, de 56 anos, de Serra Leoa, dorme no chão por não ter recursos para hospedagem ou para voltar para seu país

17.06.26 23h56

NEGOCIAÇÃO

Grupo Daabon assume controle das operações da Agropalma no Pará

A aquisição inclui áreas de cultivo e reserva florestal, seis unidades de extração em Tailândia e a refinaria de Belém, que continuará operando sob a marca Agropalma.

17.06.26 18h10

BEM-ESTAR ANIMAL

Comercialização de animais tem novas regras em lei sancionada no Pará; entenda

Nova norma estadual proíbe venda em eventos de rua e exige idade mínima de 120 dias para cães e gatos

17.06.26 14h49

MAIS LIDAS EM PARÁ

Expediente

Governo do Pará altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo; veja os horários

Decreto prevê que áreas essenciais, como saúde e segurança pública, mantenham escalas de serviço para garantir o atendimento à população

16.06.26 11h02

PARÁ

Tucuruí registra quatro tremores de terra em três dias; reunião para discutir o tema é remarcada

Dados do Centro de Sismologia da USP apontam abalos de até 3,5 na escala Richter entre os dias 11 e 13 de junho

15.06.26 16h28

VIRALIZOU

VÍDEO: influenciador paraense cria 'Campeonato de Farmar Aura' em Cametá

Evento criado pelo criador de conteúdo Almeida Gabriel promete eleger o "Rei da Aura"

15.06.26 21h23

TRÂNSITO

Obras do sexto viaduto provocam novas interdições na avenida João Paulo II

Mudanças no trânsito ocorrem nos dias 16 e 18 de junho e devem permanecer ao longo de julho para avanço das obras na Região Metropolitana de Belém

16.06.26 17h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda