UFRA finaliza apuração com vitória da Chapa 2 de Gracialda Ferreira e Raimundo Silva

A eleição para reitoria e vice-reitoria da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) foi realizada nesta quinta-feira (18/06), por meio de sistema de votos eletrônicos (VotaNET) disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA). A Chapa 2 foi a primeira colocada com 4.200 votos (58,98%).

Do total de 11.134 eleitores aptos participaram do pleito 6.605 votantes. A votação foi realizada exclusivamente de forma on-line. A eleição da reitoria da instituição para o quadriênio 2026–2030 passou por uma série de problemas legais até este momento. Devido a isso uma reitora pró-tempore foi indicada pelo MEC para assumir o cargo enquanto a escolha da nova reitoria era realizada.

A Chapa 2, que tem a candidatura de Gracialda Costa Ferreira (candidata à reitora) e Raimundo Thiago Lima da SIlva (candidato à vice-reitor), teve a maioria 4.200 dos votos (58,98%). A segunda colocada foi a Chapa 3, que conseguiu 1.418 votos (29,30%). A última colocada foi a Chapa 1, com 987 votos (11,72%). A apuração do resultado foi divulgado ao vivo por meio do canal da UFRA no Youtube.

Dentro do universo total de 6.605 votantes, a maioria dos participantes foram os discentes com 5.672 votos, em seguida os docentes com 499 votos, e depois os Técnicos-Administrativos em Educação (TEAs) com 434 votos.

A comissão eleitoral abrirá agora prazo para entrada de recursos. Os candidatos ou eleitores poderão entrar com recursos a partir desta sexta-feira (19) até a próxima segunda-feira (22), por meio do Sipac. O recursos deverão ser julgados entre os dias 23 e 24 de junho. E na próxima quinta-feira (25/06) será divulgado o resultado final da eleição e o envio para o Colegiado Eleitoral Especial (CEE).

O CEE é responsável por receber o resultado final e enviar para o Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF). O colegiado também é responsável por homolgar o resultado final até sexta-feira (26/06). O Governo Federal é o responsável por empossar a nova reitoria eleita pela comunidade.

Com a ⁠Lei nº 15.367/2026, foi extinta a lista tríplice para a escolha de reitores e reitoras de universidades e institutos federais. Desta forma, a chapa mais votada deverá ser empossada, caso não haja nenhum problema.

A presidente da Comissão Eleitoral, professora Ruth Almeida, informou que a eleição foi tranquila e agradeceu à parceria do TRE-PA que disponibilizou o sistema para votação. "Estamos vivendo um contexto muito conturbado. Havíamos tido uma eleição que foi suspensa, porque o nosso Conselho Superior não estava regularizado. Nós somos da Comissão Eleitoral Geral que é formado para organização a eleição, mas para primeiro organizar o Consun. Tivemos que organizar a eleição dos diretores que compõem o Consun. Depois teve a aprovação da lei que acabou com a lista tríplice. Aí o nosso Consun aprovou a resolução no dia 18 de maio, e hoje um mês depois a gente faz a eleição", explicou.

Durante o pleito, a Comissão Eleitoral foi acompanha por cinco procuradores gerais da Advocacia-Geral da União (AGU). "O próximo passo então quando entregarmos o resultado final para o Colegiado Eleitoral Especial (CEE), no dia 25, que está previsto na legislação nova, é que recebe ao resultado e envia para Brasília. Ou seja, esse colegiado é que irá homologar o resultado final. E com a assinatura do ministro da Educação e do presidente haverá reitora mesmo eleita e empossada", detalhou a presidente da Comissão Eleitoral.

Resultado preliminar das eleições para reitoria da Ufra

Chapa 1 - 4.200 votos (58,98%)

Chapa 2 - 1.418 votos (29,30%)

Chapa 3 - 987 votos (11,72%