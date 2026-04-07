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Ufra divulga terceira lista de repescagem para cursos em cinco municípios no Estado do Pará

O período de habilitação de matrícula começa nesta terça-feira (7) e termina dia 9 de abril

O Liberal
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UFRA divulgou a terceira listagem de repescagem para vários cursos. (Igor Mota / O Liberal)

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) lançou a terceira chamada do Prosel Ufra 2026 nesta terça-feira (07). O período de habilitação de matrícula, que começou hoje, termina no dia 9 de abril. A instituição divulgou listagens para cursos em cinco municípios: Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

Os candidatos podem conferir as listas e o Edital de Matrícula no site da Pró-reitoria de Ensino (Proen) da UFRA. Em caso de dúvidas, encaminhar email para digeps.proen@ufra.edu.br.

Em Belém, há listas para os cursos de Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências Biológicas, Computação, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia de Pesca, Engenharia Florestal, Gestão de Agronegócio, Letras – Libras, Letras – Português, Medicina Veterinária, Pedagogia (Licenciatura), Sistemas de Informação e Zootecnia.

Já em Capanema, foram divulgadas listas para os cursos de Administração, Agronomia, Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura) e Ciências Contáveis. Em Capitão Poço, para Agronomia, Sistema de Informação, Administração, Agronomia, e Ciências Contábeis. Em Paragominas nos cursos de Sistemas de Informação e Zootecnia. Em Parauapebas, há listas para os cursos de Administração, Enfermagem e Engenharia de Produção.

O último campus é Tomé-Açu com chamados para os cursos de Administração, Biologia (Licenciatura), Ciências Contábeis e Letras – Língua Portuguesa (Licenciatura).

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