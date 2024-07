Ufra abre Processo Seletivo Especial para 337 vagas remanescentes do Sisu e Prosel

O candidato que não conseguiu uma vaga na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) terá outra oportunidade. A universidade ofertará um Processo Seletivo Especial para vagas remanescentes (PSE/VR) do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e do Processo Seletivo Próprio (Prosel Ufra). As inscrições são gratuitas e estarão abertas da próxima quinta-feira (18) até 29 de julho.

O PSE/VR irá ofertar 337 vagas em 34 cursos, nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

Para se inscrever, o candidato deve ter realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em pelo menos uma das seguintes edições: 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023, podendo escolher com qual nota irá concorrer a vaga. As inscrições são gratuitas e iniciam dia 18, e seguem até o dia 29 de julho, somente pelo Sigaa, neste link.

Bônus Regional

Neste Processo Seletivo Especial, a Ufra adotará o bônus regional de 10% para os candidatos inscritos nos campi do interior do estado. Para ter direito, o candidato deverá ter concluído o ensino médio ou equivalente no estado do Pará e residir no estado, excluindo-se aqueles que moram nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

Cronograma do PSE/VR

15/07 – Publicação do Edital (acesse aqui)

18/07 a 29/07 – Período de inscrições

31/07 – Homologação de inscrições

02/08 – Divulgação do Resultado

A partir de 05/08 – Habilitação da matrícula