UFPA abre adesão à segunda reoferta de vagas do PS 2025

Já está aberto o prazo para adesão à segunda Reoferta de Vagas Não Preenchidas do Processo Seletivo 2025 (PS UFPA 2025). A oportunidade é voltada para candidatas e candidatos aprovados, mas não classificados nas chamadas anteriores. O prazo para adesão segue até às 16h do próximo dia 10 de abril, quinta-feira.

Para participar, é necessário acessar a página de inscrição inicial do PS 2025 e realizar a adesão com login e senha pessoais. Estão sendo ofertadas 519 vagas, distribuídas em 51 opções de cursos em diferentes campi da Universidade Federal do Pará.

Mais informações estão disponíveis no site da UFPA, que é o https://ufpa.br/