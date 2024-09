UFPA reoferta 210 vagas em processo seletivo para indígenas e quilombolas; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou a reoferta de 210 vagas, em 91 cursos, para candidatos indígenas e quilombolas. Essas vagas são remanescentes do Processo Seletivo Especial 2024-1 (PSE- I/Q 2024). A adesão à reoferta de vagas está disponível na página de inscrição inicial do PSE- I/Q 2024, mediante login e senha do candidato. Os interessados têm até as 14h do dia 19 de setembro, para aderir a essa nova oferta de cursos.

As vagas são para Belém, Ananindeua, Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinas, Soure e Tucuruí.

Quem optar por concorrer a uma vaga da oferta está, automaticamente, declarando que, no caso de classificação em novo curso, renuncia à sua posição na lista de chamada adicional, ou seja, quem passa na oferta sai da lista de espera da repescagem do seu curso original. Uma vez não classificado na reoferta, este candidato retorna para a lista de espera do seu curso inicial normalmente.

Nesta reoferta, as vagas são de caráter mútuo, ou seja, podem ser preenchidas por estudantes indígenas e quilombolas que tenham sido aprovados, mas não classificado nos cursos inicialmente escolhidos.

Ampliar o acesso à universidade

A reoferta no PSE Indígenas e Quilombolas tem o objetivo de ampliar as possibilidades de ingresso para além das chamadas adicionais (Repescagens). A ideia, com essa nova possibilidade, é otimizar a ocupação da totalidade das vagas oferecidas para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior.

PSE Indígenas e Quilombolas é destinado à seleção diferenciada de candidatos provenientes desses povos e comunidades tradicionais que não realizaram ou iniciaram curso de graduação e que se encontrem em condições de vulnerabilidade econômica, social e educacional. A iniciativa integra as políticas de ações afirmativas desenvolvidas pela UFPA. O quadro com a lista completa de vagas ofertadas está disponível no site do CEPS/UFPA.