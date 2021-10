UFPA participa da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Universidade Federal do Pará (UFPA) - por meio do projeto “Ciência no cotidiano: território propício à transversalidade”- está participando da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Por isso, durante todo o mês de outubro, a instituição estará promovendo eventos científicos em alguns municípios do Pará. A SNCT está ocorrendo em todo o país no mês de outubro e em 2021 tem como tema “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta”.

No período da SNCT e ao longo do mês de outubro, o projeto vai realizar palestras, oficinas, rodas de conversa, webnários, minicursos e apresentações culturais. Já estão confirmadas atividades nos municípios de Belém, Acará, Altamira, Cametá e Santarém. Estão sendo planejadas ações em Ananindeua, Marituba, Bragança, Tucuruí e Abaetetuba.

Devido a pandemia, as atividades terão formatos híbridos, sendo algumas ações online e outras presenciais, em escolas e espaços públicos, respeitando todos os protocolos de biossegurança recomendados pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação.

O projeto participante da SNCT, visa estimular o diálogo sobre a ciência, sobretudo entre crianças e jovens da Educação Básica. O projeto tem como proposta dialogar com os diferentes públicos de forma lúdica e sob uma perspectiva da aprendizagem ativa. Ele é realizado pela UFPA em parceria da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc-PA), a Universidade do Estado do Pará (UEPA) e a Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) e Infraero.



Programação nos municípios

- Belém - Atividades presenciais no Aeroporto Internacional de Belém, como a palestra “O Lixo no chão é risco para a aviação! e ação de panfletagem Informe-se para sua segurança e boa viagem!".

- Fundação Escola Bosque da ilha de Outeiro - oficina “Resiliência Climática na Foz do Amazonas”, com alunos do Ensino Fundamental.

- Cametá (durante todo o mês) - mesa redonda “A ciência no cotidiano”; a“Mostra Científica de Produtos Culturais”; a ação “Café Consciência"; além de apresentações culturais. Os alunos desenvolverão produções audiovisuais relacionando a ciência com o cotidiano, por meio de um projeto que está sendo desenvolvido na escola denominado “Cientistas da realidade”.

- Altamira (8 de outubro) - oficina “Segurança digital com Interland” para estudantes da Escola Estadual Ducilla Almeida do Nascimento. Acará (8 de outubro) - oficina “O plâncton invade o cotidiano da escola!”.

- Santarém (4 a 8 de outubro) - palestra “A transversalidade da ciência no cotidiano escolar: práticas educomunicativas para integração e promoção da vida no planeta”; oficina “Práticas Educomunicativas na Escola: Dialogia e Expressão Corporal”; “Práticas Educomunicativas na Escola: Produção e Edição de Vídeo Bolso”; entre outras.