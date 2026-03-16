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UFPA fortalece laços científicos na França em missão estratégica sobre o desenvolvimento da Amazônia

Comitiva da UFPA está na França e busca consolidar acordos de cooperação técnica, além de posicionar a instituição como peça-chave nas discussões globais sobre biodiversidade e clima

O Liberal

​Entre os dias 16 e 20 de março de 2026, uma comitiva da Universidade Federal do Pará (UFPA) cumpre uma intensa agenda institucional na França, percorrendo as cidades de Toulouse, Montpellier, Le Mans, Tours e Paris. A missão busca consolidar acordos de cooperação técnica e posicionar a instituição como peça-chave nas discussões globais sobre biodiversidade e clima no cenário pós Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

​A delegação paraense é liderada pelo reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva. Acompanham a missão Lise Tupiassu, pró-reitora de Relações Internacionais, professora de direito e especialista em questões ambientais; Doriedson Rodrigues, chefe de gabinete da Reitoria e professor de linguística e ciências da educação; e Edna Castro, socióloga e pesquisadora emérita, especialista em conflitos territoriais e questões amazônicas.

​A jornada inicia-se nesta segunda-feira na Universidade de Toulouse. Um dos pontos centrais do encontro é sobre a Cátedra da Rede França-Brasil em Biodiversidade Amazônica (CFBBA), que une o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) e o laboratório Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Meio Ambiente (CRBE), do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGEco) da UFPA.

​Em Montpellier, a UFPA estreitará laços com centros de excelência tecnológica e serão apresentadas as plataformas MangMap, para monitoramento de manguezais, e o projeto MOSAIC, que atua na Amazônia. A agenda inclui ainda articulações em Le Mans e Tours, visando a expansão da rede acadêmica para novas áreas do conhecimento.

​"Nossa presença na França, passando por centros vitais como Toulouse, Montpellier, Tours, Le Mans e Paris, não é apenas institucional. É uma ação de soberania científica. Estamos garantindo que a UFPA seja o elo principal entre o conhecimento tradicional da Amazônia e a inovação tecnológica europeia, preparando o terreno para que o legado da COP30 se transforme em projetos permanentes para o nosso povo", afirma o reitor Gilmar Pereira.

​A comitiva também articula parcerias com o Centro de Síntese e Análise sobre a Biodiversidade (CESAB) para integrar o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT Symbian) em estudos sobre a síntese da biodiversidade amazônica. No Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (CIRAD), serão discutidas bolsas para pesquisadores franceses realizarem estadias de pesquisa na UFPA.

​A missão encerra-se na próxima sexta-feira, 20, na Maison du Brésil, em Paris, com o seminário "COP30 entre a Amazônia e o Mundo". O evento conta com a participação de representantes do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD) e  do Instituto das Américas (IdA), para formalizar a criação do Polo Amazônia na UFPA.

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