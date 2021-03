UFPA entra em bandeiramento vermelho; confira quais os campi em vigor

A Universidade Federal do Pará (UFPA) avaliando o atual cenário epidemiológico nos municípios onde a Universidade possui campus, decidiu por mudar o bandeiramento para vermelho em todos os campi. O Grutpo de Trabalho informou, nesta última sexta-feira (5), a alteração, destacando que, no sistema de bandeiras da UFPA, a Bandeira Vermelha corresponde à condição de lockdown. Haverá nova avaliação da situação em 15 dias.

Risco alto:

- Abaetetuba;

- Altamira:

- Ananindeua;

- Belém;

- Bragança;

- Breves;

- Cametá;

- Capanema;

- Castanhal;

- Salinópolis;

- Soure;

- Tucuruí.

De acordo com o GT, houve um aumento no número de internações e na taxa de ocupação de leitos de UTI nos últimos dias, com alto risco de sobrecarga dos serviços de saúde nos municípios onde a UFPA possui campus. As taxas de novos casos e óbitos também seguem elevadas nessas localidades.