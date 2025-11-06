Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

UFPA e Ministério de Justiça assinam convênio para implantar Programa Mais Justiça Socioambiental

Convênio será de R$38,8 milhões para criação de núcleos técnicos de apoio nos tribunais de justiça e no Tribunal Regional Federal da 1ª Região

O Liberal
fonte

UFPA e Ministério da Justiça assinaram acordo de R$ 38,8 milhões para implantação do Programa Mais Justiça Socioambiental. (Divulgação)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) assinou convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública que garantirá R$ 38,8 milhões para a implantação do “Programa Mais Justiça Socioambiental: Amazônia Legal”. O Termo de Execução Descentralizada (TED) assinado na última quarta-feira (05) entre o reitor da UFPA Gilmar Pereira da Silva e o diretor de Promoção de Acesso à Justiça, Pedro Henrique Viana Martinez, pretende financiar o projeto que visa dar mais acesso à justiça para as populações da Amazônia.

Os recursos servirão para implantação de ações estruturantes voltadas à criação de uma rede integrada de Núcleos Técnicos de apoio aos Tribunais de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Gilmar Pereira informou que esse valor corresponde a um quinto do orçamento da UFPA e que além de beneficiar pessoas que necessitam de acesso à justiça, a parceria permite maior proximidade com as demais universidades da Amazônia e do Brasil. 

“É com alegria que eu registro esse acordo entre a UFPA e o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, juntamente com o nosso Instituto de Ciências Jurídicas, e o Instituto de Tecnologia – ITEC. Poder observar um projeto desse porte que vai receber mais de R$ 38 milhões para fazer formações em relação à justiça para trabalhar com comunidades de toda a Amazônia é muito positivo e estou muito orgulhoso”, destacou o reitor da UFPA. “Só demonstra o quanto a nossa universidade é valorizada em todo o país e é reconhecida por todas as entidades como o Ministério da Justiça do Brasil”, complementou.

A assinatura marcou a abertura oficial da Semana Multivercidades da Amazônia: Acesso à Justiça e Direito à Cidade, que ocorrerá até essa sexta-feira (7). O representante do Ministério da Justiça destacou o trabalho da Clínica de Direito à Cidade e Acesso à Justiça, da UFPA, e que a expectativa é de avanço dessa política pública vai se estender para todo o território amazônico. “O nosso papel na Secretaria de Justiça é identificar boas práticas pelo país para ajudar a potencializar e espalhar essas melhorias por outros cantos do Brasil”, afirmou Pedro Martinez.

A professora Valena Jacob Chaves, diretora do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ), está confiante que a Clínica Multivercidades da Amazônia entregará todos os produtos planejados. A expectativa é que o projeto gere grande impacto social nas comunidades que não têm reconhecido o direito de acesso à moradia e à justiça na região amazônica.

O representante da comunidade do bairro da Terra Firme José Maria Souza espera que os municípios possam contar com uma estrutura administrativa capaz de resolver as demandas das 14 bacias hidrográficas. “A bacia do Tucunduba, que se apresenta assoreada e as empresas privadas contratadas nunca executaram um trabalho permanente de dragagem e manutenção destes locais. O programa de Acesso à Justiça na Amazônia permite que possamos sonhar com a criação de uma secretaria voltada para administrar os rios urbanos, além de cuidar do rio e do tratamento de esgoto”, sugeriu.

A coordenadora da Semana Multivercidades da Amazônia, professora Myrian Cardoso, apontou que a parceria é mais um passo da universidade como uma ferramenta de compartilhar de conhecimentos por meio do ensino, pesquisa e extensão, além dos recursos serem destinados para as universidades federais disponibilizarem bolsas de estudos e implantar os núcleos específicos de apoio às Comissões Regionais de Soluções Fundiárias da Amazônia Legal. 

“Estamos fortalecendo o diálogo interinstitucional e comunitário para incluir as soluções apontadas pelas periferias urbanas visando mais justiça social e ambiental frente às mudanças climáticas e a preservação da Amazônia e do planeta”, enfatizou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acordo

ufpa

acesso à justiça

Programa Mais Justiça Socioambiental

justiça socioambiental

Amazônia
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CASAIS

União consensual é a união conjugal mais comum no Pará, aponta o Censo 2022

Casamentos civis e religiosos também diminuíram no Estado do Pará

05.11.25 19h43

POLÍCIA

Iate encalha e ameaça afundar no rio Tapajós em Santarém

Embarcação de três andares, nominada Igaraporanga, natural de Manaus, começou a virar na manhã desta quarta-feira (04).

05.11.25 18h56

Curiosidade

Descubra os sobrenomes mais comuns no Pará, segundo o IBGE

O Sobrenome Silva domina no Pará, mas quais outros completam o Top 10? Veja a lista completa dos sobrenomes mais populares do estado e do Brasil

04.11.25 16h16

Curiosidade

Maria e José lideram: Descubra os nomes mais populares no Pará, de acordo com o IBGE

A lista completa revela os nomes masculinos e femininos mais registrados no estado. Confira se o seu nome está entre os mais populares no Pará

04.11.25 15h58

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

PARÁ

Inscrições para a Cúpula dos Povos estão abertas; saiba como participar

O evento ocorrerá de 12 a 16 de novembro no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em paralelo à COP 30, que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém

04.11.25 12h25

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

RECESSO

COP 30: período de férias nas escolas e universidades começa nesta quarta-feira (5), em Belém

O recesso será para estudantes dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba

04.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda