UFPA divulga edital do processo seletivo de 2021

A Universidade Federal do Pará divulgou hoje a abertura de inscrições e as normas que regem o processo seletivo para o ingresso de novos discentes de graduação em 2021, com 7.159 vagas ofertadas.

Para participar, o candidato deverá efetuar a sua inscrição no concurso, admitida exclusivamente via internet, no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps), das 14h do dia 11 de janeiro de 2021 até às 17h do dia 5 de fevereiro de 2021.

A inscrição custará R$ 50, mas quem tiver cursado todo o ensino médio ou equivalente em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada será isento da taxa mediante comprovação.

O processo seletivo será realizado nos termos da resolução N.o 5.333, de 22 de dezembro de 2020, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe/UFPA).

Acesse o edital completo clicando aqui